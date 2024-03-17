怕黑吃黑！警逮車手 搜出「定位追蹤器」

陳姓車手遭警方逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

2024/03/17 14:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕34歲謝姓男子遭警方偵測到匯款3萬元至1警示帳戶，警方細查，原來謝男遭網路廣告誘騙加入詐騙投資群組，警方循線找到謝男，並讓他將計就計，誘騙詐騙車手見面。謝男於前日依約至新北市三重面交26萬元，待車手出現，三重警分局埋伏的員警隨即現身，將23歲陳姓車手逮捕，並在他身上搜出詐團要他攜帶的「定位追蹤器」。

據了解，謝男去年底誤信Facebook廣告，加入了詐團的投資詐騙群組，今年初被詐團以話術要求匯款3萬元，謝男不疑有他匯款。接著詐團又要求謝男再匯26萬元，這就讓謝男有些猶豫，意外地讓警方有時間偵測到謝男遭詐。

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刑事局人員偵測到謝男匯款至1警示帳戶，趕緊找到謝男通知他遭詐，謝男也在這時確認了心中疑慮。三重警分局介入調查，謝男向警方表示，詐團還要求他再給26萬元，這時警方決定將計就計，相約詐團面交，再伺機逮人。

謝男與詐團相約在三重區車路頭街某超商見面，前日謝男依約抵達，警方也順利佈下埋伏，車手陳男這時現身，確認身分後，警方隨即進入超商逮人，陳男見此陣仗也不敢造次，只能乖乖配合。

警方在陳男身上搜出偽造的證件、印章、收據，以及手機、現金5千元等證物。另外謝男也交出詐團要他隨身攜帶的定位追蹤器、Wi-Fi分享器，謝男說，這是上頭怕底下的人捲款，所以要求成員們隨身攜帶。警詢後，依詐欺罪嫌，將陳男移送法辦，另警方也將持續追蹤上游。

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警方在車手包包內搜出定位追蹤器。（記者徐聖倫翻攝）

警方扣回偽造證件、印鑑、收據等多項證物。（記者徐聖倫翻攝）

詐騙集團擔心黑吃黑，要求旗下成員攜帶定位追蹤器。（記者徐聖倫翻攝）

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