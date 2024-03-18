37死囚質疑「執行死刑」違憲 憲法法庭判決出爐

憲法法庭訂於4月2日舉行死刑辯論，將於3個月內做出判決，37死囚並追加「執行死刑」進行釋憲審查，但大法官已裁定不受理。（記者楊國文攝）

2024/03/18 16:22

〔記者楊國文／台北報導〕我國目前仍有37名死囚，因為聲請釋憲等原因，遲遲無法執行死刑，憲法法庭已排定4月23日開庭辯論死刑存廢，而37名死刑犯日前出招，聲請憲法法庭追加一併審查「執行死刑」等規定，但15位大法官一致認為已逾6個月聲請期限的規定，裁定不受理。

全國年紀最大的死囚王信福（72歲）等37名死囚聲請指出，刑事訴訟法第388條、第389條、第460條至第465條第1項、監獄行刑法第145條至第147條、執行死刑規則全文、「審核死刑案件執行實施要點」、最高檢察署審核死刑案件核對表、法務部審核死刑案件核對表、刑法第19條、第63條及法院組織法第105條第1項規定，與憲法法庭已受理並辯論的死刑案有重要關聯性，聲請追加為法規範憲法審查（即釋憲）之標的。

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憲法法庭認為，憲法訴訟法第92條規定，民眾所受的確定終局裁判在2022年1月4日已送達者，應於憲訴法修正施行日起6個月內聲請法規範憲法審查。

憲法法庭調查，王信福等37名死刑犯的確定終局判決，都是2022年1月4日前已送達，卻直到今年2月27日才提出書狀追加審查，已逾6個月的法定期間，因此裁定不受理。

不過，憲法法庭指出，死刑犯蕭新財、劉華崑、楊書帆、鄭武松、呂文昇、陳文魁、張嘉瑤、蕭仙俊及廖家麟等9人，聲請刑事訴訟法第388條規定違憲部分、及沈岐武等3人聲請刑法第19條規定違憲部分，已獲憲法法庭受理並公告，不屬於不受理裁定的效力範圍。

37名死囚聲請釋憲案，均主張死刑侵害生存權、人性尊嚴、比例原則等憲法原則，要求宣告違憲，歷經多年、多屆大法官討論，本屆大法官拍版將於4月23日召開言詞辯論，並將於庭後3個月內宣判，必要時得延長2個月。

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