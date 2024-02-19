憲法法庭4/23決戰死刑存廢 法務部召集專家應戰

司法院長許宗力下台前，4月23日於憲法法庭排審死刑釋憲案。（資料照。記者劉信德攝）

2024/02/19 17:45

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院長兼憲法法庭審判長許宗力即將任滿8年，依法必須強制退職，他選在下台前於憲法法庭排審刑法「死刑」的合憲性，定4月23日言詞辯論，頗有要留下歷史地位的意味。刑法主管機關法務部繃緊神經，19日召開諮詢會議，邀集專家學者與最高檢察署到會說明法律見解，以備戰我國法律史上影響最為重大的生死辯。

死刑的合憲性牽涉範圍甚廣，不只從憲法高度出發，還要綜合社會、文化、歷史、法律取捨、人民情感、國際潮流、立法形成自由、刑事政策選擇等多重面向討論，極其複雜多元，且無標準答案，歷任大法官為求社會穩定，均不願碰觸此議題。

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受理或不受理死刑釋憲，本屆15位大法官內部意見歧異，許宗力拍板審查，經過投票，受理方勝出，排定4月23日進行6個小時的言詞辯論，其中蔡烱燉與蔡彩貞之前擔任法官時，因曾審理過死刑案件，自請迴避獲准，故最終只會有13位大法官審理，只要過半票數、也就是7位，就可決定死刑存廢。

依照憲法訴訟法規定，憲法法庭應於言辯後3個月內宣判，必要時得延長2個月，因此本案最遲須在9月23日以前宣示判決，而許宗力的任期到10月1日任滿8年，若未提前請辭，死刑生死辯將是他轉身下台前的最重要代表作，也是立下歷史定位的里程碑。

法務部接獲憲法法庭開庭通知後繃緊神經，19日召開諮詢會議，邀集美國法、德國法、日本法等學者專家出席，說明各國法制差異，以身為歐盟成員的德國為例，其憲法已揭示死刑的違憲性，明文禁止；日本雖未敘明死刑是否合憲，但憲法第31條「不經法律規定的手續，不得剝奪任何人的生命或自由，或科以其他刑罰。」被認為可推論肯定死刑的合憲性。

除了比較各國憲法對於死刑的見解不同，法務部亦請最高檢派員參加，聽取其見解。而因死刑並非只是憲法問題，更是國家刑事政策走向與政治議題，故如有必要，也得拉高層級到府院討論。

我國法制多參考德國，許宗力也是留德大將，從本屆大法官的自由派風格來看，不排除傾向德方觀點，加上憲法訴訟屬於特別救濟，只能做成對當事人有利的違憲判決或維持合憲，一旦從憲法保障的「生命權」角度出發，不論是政府或任何人，都無權剝奪受刑人的生命，形同天條，大法官們究竟要如何解釋死刑合憲與否，法界拭目以待。

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