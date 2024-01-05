法務部：2018年至今執行2次槍決 37名待決死囚均聲請憲法訴訟

法務部表示，部長蔡清祥上任後，已執行兩次槍決。（記者吳政峰攝）

2024/01/05 18:47

〔記者吳政峰／台北報導〕新北市某中學發生國三生割頸案，國民黨總統候選人侯友宜宣示，要把刑事處罰年齡從十六歲降為十四歲（現行法令已是十四歲），並頻頻操作廢死議題，批評民進黨不執行死刑，要民進黨總統候選人賴清德給交代。法務部5日指出，我國尚未廢死，每名死囚均在特別救濟程序中，部長蔡清祥2018年上任至今，已執行2次槍決。

法務部表示，我國現行法仍有死刑規定，在國家未廢除死刑制度前，法務部對於執行死刑均須依法行政，尊重死刑犯聲請救濟的權利，只要救濟程序完結，法務部一定依法執行。蔡清祥2018年7月上任後，分別於2018年8月、2019年4月執行2次死刑，所有死刑案件之執行，皆須合乎法律規範。

請繼續往下閱讀...

法務部指出，為掌握目前37名死刑犯（原38名，其中1人已因心因性休克死亡）相關司法救濟程序情形，自2022年12月間起，6度函詢司法院關於死刑犯憲法訴訟進度及相關聲請事由，持續掌握每名死刑犯的救濟進度。目前37名死刑犯均有聲請憲法訴訟，其中1名死刑犯併聲請非常上訴，訴訟程序均未終結，在此等司法特別救濟程序終結前，無從陳送部長令准執行。

法務部強調，對於執行死刑一向秉持依法審慎態度，依照相關規定嚴謹審核，待司法救濟程序終結，將陳送部長依法執行，倘無視法制，貿然執行，才是違法執行。要立即執行死刑，只有刪除救濟程序，然而這是否符合法治及聯合國「公民與政治權利國際公約」及「經濟社會文化權利國際公約」兩項公約，待各界討論與評估。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法