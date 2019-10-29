蘇揆稱死刑定讞應執行 華山分屍案死囚律師：民眾無法接受殺人罪行

行政院長蘇貞昌在立院答詢指應依法執行死刑，華山分屍案死囚陳伯謙的律師黃致豪認為，殺人兇嫌罪行是民眾無法接受的。（記者楊國文攝）

2019-10-29 14:51:39

〔記者楊國文／台北報導〕行政院長蘇貞昌日前批評在立院回應質詢時，力挺應依法執行死刑，認為若判死刑確定就該執行，並舉例縱火燒死父母等6親人的翁仁賢、殺害女童「小燈泡」兇嫌王景玉為天地不容，華山分屍案死囚陳伯謙的律師黃致豪今表示，可以理解行政機關的立場，蘇貞昌院長應是體恤民情而做此發言，「對民眾而言，殺人兇嫌的罪行是無法接受的」。

黃致豪律師是在高院今審理華山分屍案後，做以上表示。

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針對行政院長蘇貞昌在立院答詢認為若判決死刑定讞就應執行死刑，黃致豪說，王景玉案涉及王有精神障礙的問題，兩公約和身心障礙者權利保護公約已變成台灣法律，法院如何判決、死刑該如何執行等，司法體系和法務體系都有自己的判斷。

對於王景玉未被判死刑，蘇貞昌卻舉此例，是否有所誤解？黃致豪表示，可以理解蘇貞昌應是在為大多數人的情緒發言，不過，法院考量王景玉有精神疾病的問題，因此無法判他死刑，蘇貞昌應是體恤民情而做此發言。

黃致豪也指出，他做為死刑犯陳伯謙的律師，只有被譴責的立場；被害人高女父親在旁聞訊後不滿表示，若有天理的話，「他（指黃致豪）應該受到上天的懲罰」。

38歲陳伯謙在華山草原上搭建「野居草堂」，推廣傳統弓道技藝，高女數度至草堂上課，去年5月31日下午4時，高女到「野居草堂」飲酒聊天，隔天凌晨高女已酒醉，陳趁機性侵並勒斃她，將屍體藏放在草堂內綠色塑膠箱。

去年6月3日深夜11時，陳持教學用利刃將高女分屍，在草堂內就地肢解成13塊，分屍成7袋，並將死者左乳、下體割下，隔天清晨將屍塊載運至陽明山區棄置，再返回草堂以明礬、鹽覆蓋左乳、外陰部帶回家，企圖製成標本收藏。

警方調查鎖定高女最後現踪於野居草堂，帶陳男回警局調查，陳坦承殺害高女並棄屍，帶著警方上陽明山找回7大袋屍體，宣告破案。但一審時，陳男推諉說殺人嫌犯是華裔美籍男子ERIC，卻說不清楚此人身份，被認定是說謊卸責，判他死刑、褫奪公權終身。

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