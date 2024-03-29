37死囚槍決？憲法法庭4/23辯論 開放52人現場旁聽+網路直播

憲法法庭4月23日召開言詞辯論。（資料照）

2024/03/29 19:01

〔記者吳政峰／台北報導〕憲法法庭正式受理37名死囚的釋憲案，定4月23日召開言詞辯論庭審理，廢死與反廢死將首度於法庭上正面激戰，從早上10點鏖戰至下午4點半。憲法法庭29日公告，當天將開放32名民眾到庭旁聽，另開放1樓多媒體簡報室核發民眾20席；民眾若領嘸旁聽證，亦可透過網路直播觀看。

憲法法庭指出，4月23日審理111年度憲民字第904052號王信福及相關併案共34件（合計37名死囚）聲請案（死刑案）言詞辯論，時間從上午10時至下午4時30分，中午休庭後，下午2時30分接續開庭。

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憲法法庭表示，因法庭席位有限，為維護法庭秩序，核發民眾32席旁聽，另於視訊延伸法庭開庭活動旁聽席，即1樓多媒體簡報室核發民眾20席。旁聽證依下列方式核發，民眾旁聽證合計52席。

欲請領旁聽證的民眾，4月8日（星期一）上午10時起至4月12日（星期五）下午5時止，登入司法院報名系統，依網頁說明進行登記，額滿後截止登記；報名系統所獲取的序號，僅表示取得核發旁聽證資格，取得資格的民眾仍需依現場排隊先後，領取旁聽證序號，第1至32號於憲法法庭內旁聽；第33至52號於1樓多媒體簡報室旁聽，不得重複報名。

憲法法庭提醒，民眾報名時務必填載真實姓名、身分證字號、出生年月日、聯絡電話、通訊地址、職業及電子郵件，如報名資料與身分證明文件不符，不核發旁聽證。憲法法庭定4月17日（星期三）於司法院及憲法法庭網站公布旁聽名單。

憲法法庭說明，請領旁聽證者，請服裝儀容整齊，持國民身分證或其他由政府機關核發且載有相片、姓名、出生年月日及身分證字號等足資辨識身分證件，於言詞辯論當日上午9時起至9時30分止，至台北市博愛路127號高等法院刑事庭大廈1樓入口處，依序查驗身分證件後換發旁聽證。

憲法法庭強調，旁聽證不得轉讓或代領，當日上午9時30分前未親自到場領取者，視同放棄，並於當日上午9時30分至9時45分止，由現場排隊候補的民眾，依先後順序遞補至額滿為止。

旁聽證應全程佩戴，離庭時至原領證處繳還，簽名領回證件。下午接續開庭時，仍須至報到處繳交證件領取旁聽證，下午旁聽席如有缺額，不再核發候補旁聽證。

憲法法庭指出，旁聽者應配合安全檢查程序，禁止攜入法庭的物品，包括具通訊功能的電子物品（如手機、筆記型或平板電腦）或攝影、錄影、錄音等器材，均應寄放；另避免攜帶或穿戴任何表達特定立場、足認有擾亂法庭秩序或影響法庭莊嚴的標幟、標語、海報及衣物等，並應於開庭前10分鐘依序號入座。

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