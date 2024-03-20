監委替「史上最老死囚」殺警犯王信福發聲 法務部說話了

監委高涌誠（左）就「79年殺警嫌犯王信福死刑案」說明案情並回答記者提問。（記者田裕華攝）

2024/03/20 14:06

〔記者吳政峰／台北報導〕男子王信福1990年酒後與2名警察發生衝突，涉把手槍交給小弟陳榮傑（已槍決），下令「結掉這2個」，導致2警當場遭行刑式槍決身亡。王信福逃亡多年後落網，2011年被最高法院依殺人罪判處死刑。但監委高涌誠及王美玉認為王信福蒙冤，20日籲請法務部研議提起非常上訴及再審，法務部回應將轉交權責機關研議。

法務部表示，依照刑事訴訟法規定，提起非常上訴為最高檢察署的職權，聲請再審可由高等檢察署及其分署檢察官或受判決人提出，法務部將在收到監察院的調查報告後審慎研究，再轉交權責機關決定是否提起非常上訴及聲請再審。

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判決指出，王信福曾因持有槍械與殺人未遂等案，被判刑確定，入監服刑，刑滿出獄後投資酒店，陳榮傑則是該店副理兼王的小弟。

1990年8月10日凌晨，王信福等人到嘉義市一間卡拉OK店飲酒作樂，不滿已下崗的警員黃鯤受、吳炳耀兩人未來敬酒，大罵「幹╳娘，這家店明天不讓你開了！」並以「警察有啥了不起，要抓我管訓也不要緊。」大罵。

黃鯤受回嗆「這也沒怎麼樣，為何叫他關店」，王信福當場掏出手槍給陳榮傑，下令「結掉這2個」，陳遂朝2警的口部、胸腹部各射擊一槍，行刑式槍殺致死。

開槍的陳榮傑被判處死刑、三審定讞，並於1992年間槍決。王信福因傳喚未到、拘提無著，經嘉義地院於1991年發布通緝。王信福2006年10月10日冒用杜春傑名義，持變造的護照及台胞證入境時，在桃園國際機場被逮捕歸案。本案從一審到更三審皆判死刑，歷審法官認為王目無法紀、罪無可赦，應與世隔絕，最高法院2011年7月27日判死確定。王信福至今尚未執行槍決，現年72歲，為37名死囚中年紀最大者。

監委王美玉、高涌誠20日開記者會表示，王信福案疑點重重，開槍者證詞反覆、重要證人遭刑求、警方扣錯凶槍且沒指紋，且王信福通過測謊，在他們看來這是個冤案，不能再有第二個江國慶，本案既然缺乏證物，又出現刑求指控，這是嚴格侵害人民生命權，籲請法務部研議提起非常上訴及再審。

男子王信福1990年酒後與2名警察發生衝突，涉把手槍交給小弟陳榮傑（已槍決），下令「結掉這2個」，導致2警當場遭行刑式槍決身亡。王信福逃亡多年後落網，2011年被最高法院依殺人罪判處死刑。（資料照）

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