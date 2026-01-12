健保給付再擴大！三大新制挹注3.7億 兒童癌症質子治療首納入

健保署長陳亮妤。（資料照）

中央健康保險署宣布，自今年年1月1日起同步推動三大新方案，包括「高血脂醫療給付改善方案」、新增「兒童癌症質子治療」給付，以及「重大外傷急診手術與處置」加成給付，整體挹注約3.7億元，預估1年約3.4萬人受惠，涵蓋慢性病、癌症與急重症三大醫療需求。

中華民國心臟學會理事長李貽恒指出，動脈粥狀硬化心血管疾病（ASCVD）長年位居國人10大死因，其中心臟疾病排名第二、腦血管疾病排名第四，而低密度膽固醇（LDL-C）升高正是最關鍵的危險因子。若未妥善控制，容易引發心肌梗塞、中風等次發性事件，造成死亡與失能。

請繼續往下閱讀...

健保署長陳亮妤表示，健保署自2023年起，與9大醫學會合作推動「高血脂醫療給付改善方案」，建立ASCVD風險分級制度與台灣血脂管理臨床路徑共識，鼓勵院所依循指引，針對「極高風險」與「非常高風險」病人進行追蹤與治療。方案設計包含收案照護費500點至2000點，以及成功轉介費1000點，2023年上路後，預估1年約3.4萬人受惠，健保挹注約1.13億點。

在癌症治療方面，健保首度將「兒童癌症質子治療」納入給付。台灣放射腫瘤學會理事長趙興隆指出，質子治療透過高能量質子束精準集中於腫瘤，可有效破壞癌細胞，同時大幅降低對周邊正常組織的傷害，相較傳統放射線治療，副作用更低，也可減少日後發生續發性二次癌症的風險，對仍在發育中的兒童尤為重要。

陳亮妤說明，健保此次新增低度、中度與高度三種質子治療給付，支付點數分別為67.6萬點、103萬點與126萬點，預估每年約100名兒童癌症病童受惠，挹注約1.05億點。

此外，健保也同步強化重大外傷急救量能。針對病患在急診就醫後2小時內接受特定放射線診療、治療處置、手術與麻醉者，醫療支付點數可加成100％；若於2至4小時內完成，則加成60％，預計挹注約1.54億點。

台灣外傷醫學會秘書長郭令偉表示，學會長期爭取急重症照護合理給付，此次加成費用規範，將優先分配給第一線執行人員，有助回應急診與外傷醫療人員高強度投入的辛勞。

健保署強調，未來將持續配合臨床需求與醫療科技發展，滾動檢討給付項目與預算配置，攜手醫界與付費者代表，提升醫療品質與可近性，朝「健康台灣」目標邁進。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法