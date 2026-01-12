LTN投票箱》環境部推「衛生紙丟馬桶」政策 你會這麼做嗎？（資料照，圖為大安森林公園之友基金會常務董事蔡建生宣傳衛生紙應丟馬桶。）

你認為上完廁所後，衛生紙該丟在旁邊的垃圾桶，還是直接丟入馬桶裡？

環境部近來推動如廁後衛生紙丟入馬桶政策，因為衛生紙具有可分散性，纖維為短纖維，遇水易快速分散，不會造成馬桶阻塞，而且可減少細茵或傳染病傳播等諸多環境衛生的問題，能提升如廁環境品質。不過也強調，面紙與濕紙巾還是得投入垃圾桶中，不可丟入馬桶裡。

請繼續往下閱讀...

請問，對於環境部推動衛生紙丟入馬桶的政策，你會這麼做嗎？歡迎在下方「LTN投票箱」投票，表達你的看法。

新聞連結：

※小鹿亂撞！正妹餵食奈良鹿被狂頂私密部位 網笑翻：工讀生出來

※鳥版葉問打擂台！2隻家八哥從高屏舊鐵橋上打到橋下 場邊還有裁判觀戰

※亞洲僅台灣仍新增蹲式馬桶 環境部籲改坐式助如廁乾淨舒適

※用ChatGPT生成誓詞 !荷蘭證婚人「1原因」法院判婚姻無效

看更多投票結果：

LTN投票箱》告別2025 你覺得哪ㄧ句話堪稱去年「洗腦金句」？

LTN投票箱》為孩子存未來 我們該仿效美國設立「川普帳戶」嗎？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法