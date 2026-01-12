為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    LTN投票箱》環境部推「衛生紙丟馬桶」政策 你會這麼做嗎？

    2026/01/12 11:00 即時新聞／綜合報導
    LTN投票箱》環境部推「衛生紙丟馬桶」政策 你會這麼做嗎？（資料照，圖為大安森林公園之友基金會常務董事蔡建生宣傳衛生紙應丟馬桶。）

    LTN投票箱》環境部推「衛生紙丟馬桶」政策 你會這麼做嗎？（資料照，圖為大安森林公園之友基金會常務董事蔡建生宣傳衛生紙應丟馬桶。）

    你認為上完廁所後，衛生紙該丟在旁邊的垃圾桶，還是直接丟入馬桶裡？

    環境部近來推動如廁後衛生紙丟入馬桶政策，因為衛生紙具有可分散性，纖維為短纖維，遇水易快速分散，不會造成馬桶阻塞，而且可減少細茵或傳染病傳播等諸多環境衛生的問題，能提升如廁環境品質。不過也強調，面紙與濕紙巾還是得投入垃圾桶中，不可丟入馬桶裡。

    請問，對於環境部推動衛生紙丟入馬桶的政策，你會這麼做嗎？歡迎在下方「LTN投票箱」投票，表達你的看法。

    新聞連結：
    ※小鹿亂撞！正妹餵食奈良鹿被狂頂私密部位 網笑翻：工讀生出來
    ※鳥版葉問打擂台！2隻家八哥從高屏舊鐵橋上打到橋下 場邊還有裁判觀戰
    ※亞洲僅台灣仍新增蹲式馬桶 環境部籲改坐式助如廁乾淨舒適
    ※用ChatGPT生成誓詞 !荷蘭證婚人「1原因」法院判婚姻無效

    熱門推播