最年長死刑犯王信福 監院籲法務部研提非常上訴、再審

監委王美玉、高涌誠。（記者謝君臨攝）

2024/03/20 12:43

〔記者謝君臨／台北報導〕72歲最年長死刑犯王信福，被控於1990年教唆槍殺2名警員，遭判處死刑。監委王美玉、高涌誠調查後，今（20日）開記者會籲請法務部研議提起非常上訴及再審。2位監委指出，國家機器要剝奪一個人的生命，必須遵守嚴格的正當法律程序及要有嚴格的證據，尤其死刑是重典極刑，不能只採用缺乏真實性擔保的孤證，顯過於草率。

王信福於1990年8月10日凌晨，與陳榮傑等人至嘉義卡啦OK店唱歌喝酒後，發生2警被槍殺事件。檢察官起訴認定，王先朝黃警射擊一槍後，將槍交予陳，並指躺於座椅上的吳警稱：「結（幹）掉這一個」，陳即朝吳警射擊一槍，致2警死亡。但歷審法院認定是王將手槍交給陳，並扶著他的手肘指著2警稱：「結掉這二個」，陳對2警各射一槍致死。

請繼續往下閱讀...

本案陳榮傑被判死刑，並於1992年槍決，王信福逃亡，在2006年返台被捕，2011年判決死刑定讞。但2位監委指出，王被判死刑主要證據是來自共同被告陳的反覆不一自白供詞，缺乏真實性擔保，不具有證據能力。

2位監委說明應提起非常上訴的3個理由。首先，確定判決依據未經王信福當庭對質、詰問的已死亡證人陳榮傑於警詢中所為陳述，作為論斷王有罪的唯一或主要證據，但司法院釋字582號解釋、憲法法庭112年憲判字第12號判決均強調，被告的對質詰問權受憲法保障，陳於警詢的證述不能作為本案有罪論斷的依據。

其次，本案關鍵證據稀少且欠缺真實性擔保。在場所有人的證詞都無法證明「王信福命令陳榮傑」，也都沒看到「扶手肘」的動作，這是孤證。一般證詞所需的真實性擔保（具結、對質詰問、直接審理）全都不具備。而陳榮傑自從第3次警詢及偵訊時又改口，其說法極不穩定，可信度極低，且其利益與王本有衝突。

第三，重要吳姓證人於警詢時被刑求。歷審判決均引述吳於警詢時的證詞，稱王信福於案發前交「一樣東西」給陳榮傑，但他在法院時，就證稱被警察刑求且是警察教他這樣說的。原判決採為依據的證據資料，若因違反正當法律程序取得致無證據能力，應循非常上訴程序謀求救濟。

此外，2位監委也強調應提起再審的3點理由。首先，刑事局2007年對王信福測謊鑑定結果為「無法鑑判」，監院委由測謊專家重新檢視測試主題一「是否在案發現場將槍交給陳榮傑」、測試主題二「是否對死者開槍」，測試結果應為「無不實反應」，代表王通過測謊。

其次，1990年10月嘉義警方扣案兇槍為右輪手槍，嘉義地院2007年5月送刑事局鑑定有無王信福的指紋竟變為左輪手槍。1990年起出兇槍時未送鑑指紋，錯失查證良機。又十餘年後兇槍誤鑑，自無法比對。

第三，確定判決認定李男僅提供本案凶槍給王信福，但監院發現李與陳榮傑日常關係密切、是陳在開槍前的最後接觸者、接應陳行兇後脫逃、指示丟棄凶槍、安排陳逃亡、要求陳為他脫罪，李投案後稱沒有與陳聯絡，但陳證稱見過兩次面，兩人供詞不符。

死刑犯王信福（右二）。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法