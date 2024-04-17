曾控嫩妻詐婚 北榮神經權威鄭宏志被爆收回扣遭聲押

名醫鄭宏志涉嫌採購舞弊遭聲押禁見。（資料照）

2024/04/17 16:22

〔記者溫于德／台北報導〕曾替前第一夫人吳淑珍看診、號稱神醫的台北榮總神經修復科醫師鄭宏志，被士林地檢署掌握11年來涉嫌勾結廠商收回扣，協助廠商取得標案；檢察官昨指揮廉政署發動搜索並約談鄭等4人，訊後依貪污等罪聲押禁見，士林地院預計下午開庭。

士檢說明，鄭男疑似從2012年至2023年間，藉由辦理採購勾結廠商收取回扣，協助廠商取得標案，業者再以低規格的器材交貨；檢察官昨指揮廉政署搜索鄭等人位於雙北的辦公處所及住居所共12處，同時約談鄭宏志、張姓醫檢師、廠商余姓負責人及其朱姓配偶。

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檢察官訊後指鄭等4人均違反貪污治罪條例中購辦公用物品舞弊罪、公務員利用職務詐取財物，以及刑法詐欺取財、行使業務登載不實文書，商業會計法填製不實會計憑證等罪嫌，且有勾串、滅證及逃亡之虞，均聲押禁見；犯罪所得尚在統計中。

現年64歲的的鄭宏志，是國內神經修復與脊椎手術權威，曾在國際知名期刊「Science」發表研發神經再生與修復技術論文，被美國前總統柯林頓稱讚是20世紀3大發現之一。另主演電影「超人」的好萊塢影星克里斯多夫李維，也曾將自己的核磁共振掃描片寄給鄭求助。

然儘管鄭宏志在醫界地位崇高，但過去他曾控訴小模黃宣菱假借結婚騙取他市值上千萬元的名車及珠寶，檢方偵查完畢對黃女處分不起訴，後來雙方也以離婚收場。

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