被檢舉收取議員補助款回扣 桃市議員陳瑛複訊後無保請回

桃園市議員陳瑛被檢舉收受議員補助款回扣，今天被檢調約談，晚間經檢察官複訊後無保請回，她受訪直說「一場誤會」。（記者余瑞仁攝）

2024/02/21 23:06

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園地檢署今天上午指揮桃園市調處調查員前往桃園市議會執行搜索，搜索處所為都是國民黨籍的原住民議員簡志偉與陳瑛2人辦公室，並帶回相關資料，同時以貪污治罪條例罪名通知書約談2議員到案，經桃園市調處詢問後，晚間移送地檢署由檢方複訊，陳瑛經檢察官訊後無保請回，她步出地檢署時直說：「一場誤會，未來還是會用補助款造福地方。」簡志偉至深夜仍於市調處接受詢問。

據了解，檢調追查案情與議員補助款用於3所學校採購案有關，2議員被檢舉向廠商收取回扣等。

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桃園市議會本週五（23日）起召開臨時會，檢調顯然有意避開議會開議期間辦案，選在年後議會開議前發動搜索偵辦。

據了解，檢調上周已傳喚廠商訊問，取得相關證據後，市調處辦案人員昨上午前往桃園市議會，告知議會及國民黨黨團後進行搜索。桃園市議會目前為休會期間，議員並未在各自辦公室，市調處人員搜索地點為簡志偉與陳瑛2名原住民議員辦公室及議事處所，另搜索2議員居住處，並以通知書約談2議員到案。

桃園市議員補助款為每席議員每年1000萬元預算，工務局、教育局各半，動用前須由議員填具建議書，與需求單位聯文發函給工務局或教育局而動用，其中工務局預算用途較為廣泛，可採購滅火器、修路燈、公共設施修繕等，教育局經費多用於學校機關。據指出，2議員將補助款用於3所學校採購廣播器材等，都是由同一廠商承攬，檢調此前接獲檢舉指議員從中收取回扣，學校驗收也疑有不實，追查後於今天發動搜索約談行動。

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