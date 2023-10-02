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竹市警查獲假投資詐欺集團 冒名鋼鐵企業家「林義守」行騙

警方在超商內逮捕現身取款的車手（右）。（圖由警方提供）

警方在超商內逮捕現身取款的車手（右）。（圖由警方提供）

2023/10/02 16:59

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市警局第三分局日前接獲民眾報案，表示誤信假投資詐欺集團冒名鋼鐵企業家「林義守」名義詐騙，警方成立專案小組，趁對方車手現身取款時將其逮捕，新竹檢方偵訊後向地院聲請羈押獲准，全案擴大偵辦中。

新竹市警察局第三分局員警日前查獲一起詐欺集團面交車手案，赫然發現國內知名鋼鐵公司創辦人林義守遭詐欺集團冒用名義，藉此取信於被害人趁機詐騙，本案偵辦緣起張姓被害人於網路上誤信假投資訊息，而加入歹徒line群組，群組中轉載有「耀輝投資公司」營利事業登記證，董事長登記為高雄知名鋼鐵公司創辦人林義守，張姓被害人因而信以為真，自8月起迄今多次以面交方式，支付投資款合計74萬元，近日因遲遲未取得投資獲利款項，始發現遭詐騙，而向第三分局青草湖派出所報案。

分局員警獲報後積極調查偵辦，同時協請被害人持續與該詐欺集團成員聯繫投資事宜，並以繳交投資款項為由，與詐騙集團約定時間、地點進行面交，專案小組員警喬裝成路人及超商消費者於周邊埋伏，詐欺集團為防止警方查緝，期間多次更換面交地點與場所，最後仍為專案小組成員查獲張姓車手，當場查扣2萬6千多元犯罪所得、偽造工作證、涉案行動電話等犯罪證物，全案依詐欺罪嫌報請新竹地方檢察署偵辦，承辦檢察官訊後向新竹地方法院聲請羈押獲准。全案深入擴大偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

竹市警查獲假投資詐欺集團面交車手案，歹徒冒名鋼鐵企業家「林義守」名義進行詐騙。（記者蔡彰盛攝）

竹市警查獲假投資詐欺集團面交車手案，歹徒冒名鋼鐵企業家「林義守」名義進行詐騙。（記者蔡彰盛攝）

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