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首頁　>　社會

關公義子不學好當詐騙車手 約廟前面交贓款被活逮

林姓車手與被害人相約春秋武廟前面交。（警方提供）

林姓車手與被害人相約春秋武廟前面交。（警方提供）

2024/02/27 23:20

〔記者許國楨／台中報導〕22歲林姓男子小時候叛逆，被母親帶去拜拜，認關公為義父，但他長大還是沒學好，當起詐騙集團車手，去年與被害人約關公廟前面交贓款，被埋伏警方當場逮捕，車手團被警方溯源殲滅，林男在內17人，依詐欺等罪嫌送辦，全案經檢方偵結後近日起訴。

台中市第二分局偵查隊長卓家興說，分局去年7月間獲報，有詐團以假檢警老梗騙民眾面交60萬元，立即成立專案小組，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，在雙方約定取款時，當場查獲陳姓車手（19歲），循線逮捕把風兼陪同「收水」共犯陳男（19歲）。

專案小組發現嘉義市有人遭詐騙，約定在「春秋武廟」附近停車場面交61萬元，立即南下指示被害人將計就計，佯裝交款，警方在場埋伏，等林姓車手現身取得贓款，立刻逮人。

經了解，林男小時侯叛逆不乖，母親帶他到春秋武廟拜關公為義父，希望能導正性格。但他長大後不學好又走歪路，被詐團吸收當車手，還在關公聖誕之際在廟前被捕。

專案小組抽絲剝繭向上溯源，發現這個集團以「發大財」為名，假冒檢警詐騙，其中，20歲王男以「藏鏡人」為代號擔任「控盤首腦」，用Telegram（TG）通訊軟體指揮旗下蔡姓「車手頭」及15名車手，分別擔任車手、把風、召募新車手等角色。

這個詐團在全台犯案，收到被害人現金再匯入指定帳戶，設立斷點躲避查緝，被害人有8人，損失金額達1414萬元，其中一人被騙走598萬元，損失最慘重。警方去年底陸續查緝王男等17人到案，瓦解此不法集團，其中，王男另涉他案已發監執行，林姓車手等5名犯嫌被檢方聲押獲准，近日偵結依詐欺、洗錢等罪起訴。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方當場逮捕林姓車手。（警方提供）

警方當場逮捕林姓車手。（警方提供）

警方查扣面交贓款。（警方提供）

警方查扣面交贓款。（警方提供）

警方將詐團成員移送法辦。（警方提供）

警方將詐團成員移送法辦。（警方提供）

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