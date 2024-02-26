男入社群買股被騙11萬又被索52萬 警將計就計逮2車手

鄭男社群投資股票被騙11萬又被索52萬，警方將計就計逮2車手依法送辦。（讀者提供）

2024/02/26 08:56

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市60歲鄭姓男子加入LINE投資社群，投資了11萬元，又被對方要求面交52萬元申購股票，鄭男驚覺有異報案，警方將計就計，逮到2名車手，訊後依詐欺罪嫌送辦。

警方調查，鄭姓被害人今年1月在LINE股票投資社群接觸「投顧老師」，並依照對方指示下載投資平台，陸續投資11萬元，後來察覺不對勁，對方仍以申購股票為由，要求鄭男面交52萬元，鄭男懷疑是詐騙集團，大前天向鳳山警分局新甲派出所報案。

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警方將計就計，請鄭男配合與對方約在鳳山區新富路面交警當晚20時偽裝成運動民眾，在面交地點附近走動埋伏。

假冒投資外派專員的陳姓車手（26歲）不知已被警方盯上前來取款，另名曾姓車手（19歲）在旁把風，警方趁雙方面交之際，見時機成熟一擁而上，當場壓制逮捕2名車手。

警方現場查扣現金4000元、手機、假存款收據、假冒專員證件等證物，2名車手彼此不認識，將2人帶回派出所偵辦，均坦承犯行不諱，警訊後將2人依詐欺罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

鳳山警分局呼籲民眾，近來詐騙集團猖獗，臉書投資詐騙廣告相當多，被害人經常在點擊廣告後，受邀進入詐騙投資群組，因此加入投資客服LINE帳號，以「穩賺不賠」、「高獲利」等話術詐騙，民眾有疑問可撥打165反詐騙諮詢專線、110報案專線或到就近派出所洽詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

鄭男社群投資股票被騙11萬又被索52萬，警方將計就計逮2車手依法送辦。（讀者提供）

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