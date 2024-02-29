詐團車手遇警圍捕竟開車衝撞拒捕 遭警噴辣椒水伺候

警方將林男、王男、徐女等3人逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

2024/02/29 15:26

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市新莊警分局昨下午前往板橋區查緝詐欺案，循線堵到詐騙集團車手、收水手等3人使用的車輛，嫌犯竟倒車試圖衝撞圍捕警力，幸好警方展開強勢作為，將其從車上拉下，並壓制上銬，帶回送辦。

據悉，負責去ATM提領騙款的31歲林姓車手，以及向車手拿騙款的33歲王姓男子、22歲徐姓女子等2名收水手，近日在新莊、三重、板橋等地ATM有多次提領紀錄，新莊警分局接獲線報已注意多時，28日下午掌握3人蹤跡，於是派員前往查緝。

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警方昨天下午2時許，鎖定這3人就在板橋區民生路一段，順利找到3人車輛，並確認他們就在車上。警方等待林男下車在ATM領完贓款後，當即衝上前逮人，林男在拉扯間為了脫逃，還脫衣使出「金蟬脫殼」，但仍被警方強勢上銬。

王男、徐女見狀趕緊倒車，試圖衝撞員警，警方寄出辣椒水伺候，將2人拉下車並上銬逮捕。警方在車內搜出41萬元現金、手機2支、多張提款卡，另還搜出安非他命等違禁品。

林男、王男、徐女等3人承認受雇於詐騙集團，但對詐團背景不了解，警詢後依詐欺、毒品、妨害公務、違反洗錢防制法等罪嫌，將3人移送法辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方扣回贓款、提款卡等相關證物。（記者徐聖倫翻攝）

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