新一代黑幫愛搞詐 警要斬金流

竹聯幫戰堂遭警方清剿。（記者劉慶侯翻攝）

2024/02/08 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局自去年至今聚焦鎖定詐欺集團進行多波的打擊掃蕩，搗破許多竹聯幫等各幫派分子廣泛參與人頭帳號、車手、洗錢水房，牟取暴利，已不再侷限於過去傳統的賭場、販毒、圍事與暴力恐嚇等犯罪，北市刑警大隊這次查獲連「黑二代」接手後，也大搞起假投資挖礦吸金詐騙，更可顯示新興一代的黑幫分子從事詐騙不法，未來恐成為犯案的主流。

近期，刑事局規劃的十二天「斷投」專案掃蕩行動，就有多個竹聯幫分子被查抄，其中竹聯幫弘仁會分子涉嫌勾串境外「假投資」詐團機房，協助將詐得的錢，以網路銀行逕行四層的轉帳，最後指揮車手赴ATM提款，初估短短半年，有逾卅人受害、財損高達五千萬元。

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另官姓男子為首的假投資詐騙水房，隱身於新北市三重區一處竹聯幫、天道盟等黑幫常進出的據點，從事洗錢等不法勾當，這類黑幫透過於國內的幫眾與勢力，協助境外詐團轉帳、提款、提供人頭帳戶等，已成為黑幫的實際經濟來源之一。

面對此黑幫趨勢，刑事局表示，探究其原因，龐大利益創造了幫派生存的空間。因此，打擊詐欺、博弈、製販運毒品犯罪，等於間接就斬斷了幫派重要金源。警方除將持續推動打擊詐欺、毒品、槍械等掃蕩行動外，更將運用組織犯罪防制條例，擴大查扣組織犯罪資產及不法利得，徹底刨除不法利益來源。

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