聚賭PO網？赫見陳零九、阿滴

台北市刑大逮捕詐騙上億元的竹聯幫張姓戰堂前堂主的兒子張瑋仁，並在他的臉書上找到一張他玩德州撲克的相片，參與者有歌手陳零九、網紅阿滴等人。 （取自臉書，記者劉慶侯翻攝）

2024/02/08 05:30

〔記者劉慶侯、陽昕翰、林欣穎／台北報導〕被外界稱為「戰堂吳亦凡」的「黑二代」張瑋仁，因涉嫌利用挖幣礦場吸金詐騙遭警方逮捕。北市刑大在清查張嫌交往關係時，意外發現張嫌在臉書上的照片中，有一張是玩德州撲克的照片，參與者竟然是歌手陳零九、教英文的網紅「阿滴」等人，此外還有一張疑是他撒K粉的照片，警方表示，眾人是否涉嫌參與賭博與毒趴，警方將深入清查。

警要查是否涉賭博

警方表示，張嫌的父親曾為竹聯幫戰堂堂主，因長期受父親影響，再加上親友加持，近年迅速在戰堂嶄露頭角，成為竹聯幫中堅分子。

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北市刑大偵四隊，是在清查張嫌背景時，發現他經常在臉書張貼各種吃喝玩樂照片。其中，有張照片是張嫌與知名歌手陳零九網紅阿滴等人玩德州撲克的合照。他還特別標註：「最近迷上了撲克，這裡沒有輸贏、只有消遣…」。

還有一張疑毒趴 一併追查

此外，還有一張「有點模糊」的照片，是張嫌與另兩名不詳男子，疑似在KＴＶ包廂撒不明粉末，神態看似非常興奮模樣，讓警方懷疑是毒趴。

警方訊問中，張嫌落網表示「只是純娛樂」，並沒有真的賭錢，也否認有任何不法情事。但檢警仍將進行清查過濾。

陳零九稱 聚會純打牌消遣

陳零九透過經紀人回應：「那天就是在朋友家聚會，大家打牌消遣。」

阿滴稱 僅受邀打過兩次牌

阿滴的經紀人則回應表示，照片是阿滴去年八月受到朋友邀約，一起去打過兩次德州撲克，後續沒有再參與其他的聚會。二人的經紀人都表示，張嫌只是朋友的朋友。

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