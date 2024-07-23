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萬安演習桃園鬧區空蕩蕩 災民收容所設備超齊全

桃園市龜山國中戰時災民收容救濟站開設演練，內部包括各式帳棚、廚房、物資區等，也有提供飼主及寵物專用的收容空間。（記者鄭淑婷攝）

桃園市龜山國中戰時災民收容救濟站開設演練，內部包括各式帳棚、廚房、物資區等，也有提供飼主及寵物專用的收容空間。（記者鄭淑婷攝）

2024/07/23 17:46

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕北部7縣市萬安47號演習今（23日）下午1點30分至2點實施，桃園市鬧區瞬間「空蕩蕩」，有機車騎士停等紅燈時警報大作，警方隨即將騎士引導至騎樓避難。

桃園市長張善政在演習開始後，先至民防管制中心聽取警察局演習簡報，隨後搭車視導市區人車疏散情形，並到青溪國小視導防空疏散避難情形、青溪變電所戰災搶救演練及龜山國中戰時災民收容救濟站開設演練，動員民生基礎設施特種防護團、軍、憲、警、民力及替代役男，並結合社會團體、民間組織等參演，其中，災民收容救濟站設備相當齊全，收容帳篷分別提供家庭、個人，甚至飼主與寵物專屬收容空間。

張善政表示，演習不只是提升政府的應變能力，也培養民眾防災應變知能，要以「勿恃敵之不來，恃吾有以待也」的精神，做好相關整備工作，才能更有自信面對突發狀況；他也提到，各項演習及情境都非常逼真，包括事前準備工作、物資提供、設備調配、流程規劃都很完善，感謝所有參演單位及人員全力以赴，讓萬安47號演習順利圓滿完成。

張善政表示，演習所規劃的流程和措施，同樣適用於地震、颱風等災變情況，尤其颱風即將來襲，相信經過嚴謹的準備與完善的演練，所有參與人員都能更從容面對未來可能的災害，也為整個社會多添一層安全保障。

桃園市龜山國中戰時災民收容救濟站開設演練，內部收容設施相當完備。（記者鄭淑婷攝）

桃園市龜山國中戰時災民收容救濟站開設演練，內部收容設施相當完備。（記者鄭淑婷攝）

龜山國中戰時災民收容救濟站開設演練，內部收容設施相當完備。（記者鄭淑婷攝）

龜山國中戰時災民收容救濟站開設演練，內部收容設施相當完備。（記者鄭淑婷攝）

龜山國中戰時災民收容救濟站，內部包括各式帳棚、廚房、物資區。（記者鄭淑婷攝）

龜山國中戰時災民收容救濟站，內部包括各式帳棚、廚房、物資區。（記者鄭淑婷攝）

龜山國中戰時災民收容救濟站，提供飼主及寵物專用的收容空間。（記者鄭淑婷攝）

龜山國中戰時災民收容救濟站，提供飼主及寵物專用的收容空間。（記者鄭淑婷攝）

位於桃園區的青溪變電所，肩負周邊居民用電重任，「萬安47號演習」進行戰災搶救演練。（記者鄭淑婷攝）

位於桃園區的青溪變電所，肩負周邊居民用電重任，「萬安47號演習」進行戰災搶救演練。（記者鄭淑婷攝）

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