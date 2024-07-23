新北民安、萬安演習 交控中心演練主機遭攻擊造成路口號誌異常

新北市政府今（23）日進行民安10號與萬安47號演習，市長侯友宜等人至交通控制中心視察交通局與資訊中心聯合辦理戰時資訊安全防護演練。（記者黃子暘攝）

2024/07/23 14:47

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市政府今（23）日進行民安10號與萬安47號演習，市長侯友宜等人至交通控制中心視察交通局與資訊中心聯合辦理戰時資訊安全防護演練，假設敵方騷擾資通安全及關鍵設施破壞，造成板橋、中和、八里等區路口號誌異常致使交通壅塞狀況。演練結束後，侯友宜聽取萬安演習簡報，並到地下室視察市府員工、洽公民眾防空演習。

交通局交通管制工程科長林昭賢報告指出，新北市總共設置4200多組號誌，並在重要路口設置監控設備等，交控中心主要任務則為監控新北全市車流、交通設施維修通報、主機維護等工作，也會針對壅塞、事故等發布即時交通資訊，並即時調整沿線號誌秒數；該中心目前委外操作，編制共有14人，採全年無休、24小時營運。

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這次戰時資訊安全防護演假設情境為「主機弱點未即時更新，成為惡意攻擊跳板，系統主機遭感染潛伏，攻擊發起時路口號誌異常，造成板橋、中和、八里等地交通壅塞」；林昭賢表示，交控中心會立即通報、成立應變小組進行分組作業，同時監控壅塞路段並協請警察局支援疏導交通，並派遣號誌維修小組到現場檢修，確認問題主機後，將協調資訊中心鑑識，也會查詢防火牆紀錄確認可能攻擊範圍，進一步依程序進行復原，待現場號誌完成修復、系統異常解除後，後勤調度組會持續追蹤狀況。

針對萬安47號演習的規劃與整備，警察局民防管制中心主任黃建樺報告指出，市府擇定板橋區及八里區 驗證「車停，人就近疏散」，並擇定台北港驗證災害救援救護，另擇定板橋高中實施戰時災民收容救濟站演練，今年演習加強動員民防人力與各類防護團 （含民防人員、義警及義交等），共計動用2616人次，支援交通管制、防空疏散、傷患救援作為，較去年2245人次增加371人次。

另外，黃建樺補充，防空疏散避設備盤點部分，市府建檔的防空疏散避難處有9335處，可容納879萬多人。

新北市政府今（23）日進行民安10號與萬安47號演習，市長侯友宜等人至交通控制中心視察交通局與資訊中心聯合辦理戰時資訊安全防護演練。（記者黃子暘攝）

配合萬安47號演習，市府員工與洽公民眾在地下室採取防空避難姿勢進行避難演習。（記者黃子暘攝）

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