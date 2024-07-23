竹縣夏令營隊負責人兩度潛入帳篷吸男童小雞雞 判賠200萬

竹縣夏令營隊負責人兩度潛入帳篷，吸男童小雞雞，新竹地院判賠男童與母親200萬。 （記者蔡彰盛攝）

2024/07/23 18:02

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣去年某夏令營地負責人陳男，以天氣太熱為由，要求孩童學員在帳棚睡覺時將外褲脫掉，他卻連兩晚潛入口含同一男童陰莖，男童與母親因身心受創，憤而對陳男訴請賠償精神慰撫金300萬元，新竹地院判賠200萬。

男童母親指控，去年8月陳男在新竹縣舉辦夏令營暑期活動，夜間就地露營，由陳男分配參加兒童露宿帳篷。陳男知悉男童年僅14歲，竟利用家長未陪同參與活動而無法返家機會，以天氣太熱，在帳篷內睡覺容易中暑為由，告知參與活動少年及兒童將外褲脫掉睡覺。

請繼續往下閱讀...

陳男利用男童熟睡之際，在帳篷內將男童內褲拉下，以口含住陰莖，男童於睡夢中驚醒不敢反抗，遂假意翻身擺脫。

隔天晚間陳男又告知參與活動少年及兒童將外褲脫掉睡覺，男童因前一晚遭陳男性侵得逞，恐又遭其侵犯，遂未脫外褲，並告知其表弟跟他手牽手一同睡覺，以求心安。

沒想到陳男竟再次趁男童熟睡後不知抗拒機會，在帳篷內將男童外褲及內褲拉下，以口含住陰莖。

刑事部分，新竹地院依成年人故意對少年犯乘機性交罪，將陳男判刑3年8月。

事後男童因身心受創甚鉅，母親也對愛子遭陳男伸狼手摧殘，精神上感受莫大痛苦，無時不自責未能將孩子保護好，情緒影響家庭生活及工作，夜深人靜時無法闔眼入眠。母子連帶請求陳男賠償精神慰撫金300萬元。

法官審酌事發時陳男身為夏令營暑期活動負責人，為滿足自身性慾，未盡應照顧未成年人並遵守人倫分際責任，故意性侵男童，侵害其身體自主權，嚴重戕害男童身心健康，並因此出現害怕人群、人際退縮等情緒及睡眠困擾等創傷後壓力反應，而須持續接受心理治療，造成心理上難以磨滅陰影，加害程度重大，亦造成其母面對親生子女遭受不法侵害，心理勢必承受莫大痛苦。最後判賠母子200萬元。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法