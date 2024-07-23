高虹安明宣判日若遇颱風停班 北院：依例順延一天

新竹市長高虹安涉貪助理費的一審宣判在24日宣判，但恐因颱風假延後，對此，高虹安對媒體詢問是否緊張及是否有信心都避而未答。（記者洪美秀攝）

2024/07/23 16:18

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理新竹市長高虹安被控於立委任內詐領助理加班費案，排定明（24）日上午11時宣判，恰逢凱米颱風可能襲台，台北地院指出，若宣判當天，北市府宣布轄內停班停課而須放颱風假，北院依例會自動順延到第1個上班日（25日）的同時段宣判，萬一不幸連續2天放颱風假，則順延至26日11時宣判。

台北地院表示，關於颱風天停班停課，法院案件的處理方式，若是一般審理、準備程序庭，由法官另定日期、時間開庭；若是定期宣判的案件，目的只是要宣判結果，當事人無須到庭，因此採順延至上班日再行宣判的做法；若原定宣判的法庭有其他法官在開庭中，則會另借其他空閒法庭來宣判。

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高虹安若一審被依貪污罪判處有期徒刑以上之刑，依地方制度法規定，新竹市長職務將被即刻停職，由副市長代理；二審後若改判無罪，可即復職；若最終有罪確定，將被解職。

台北地檢署起訴指控，高虹安於立委任內，涉虛報助理加班費、浮報薪酬，將費用「報好報滿」再由助理繳回，以辦公室零用金形式重新分配，向不知情的立法院申報不實薪資與加班時數，藉以詐領款項，由高虹安決定用途，詐領金額共46萬30元。

北檢去年8月依貪污治罪條例之利用職務機會詐領財物、刑法使公務員登載不實等罪嫌起訴高虹安，及其立委任內的辦公室主任陳奐宇、行政主任黃惠玟（兔姐）、法務主任陳昱愷、公關主任王郁文（水母）列為共犯。高的前男友李忠庭獲不起訴。

高虹安、王郁文採無罪答辯，另三位助理在檢方偵查時即已認罪。

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