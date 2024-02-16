「外籍車手」成詐騙斷點！馬國人騎YouBike狂提款 警方溯源飲恨

馬來籍印度裔的K男持有大量提款卡領錢，警方懷疑他是車手，但對於警方訊問，他都回答不知道。（民眾提供）

2024/02/16 21:40

〔記者王捷／台南報導〕詐騙成為國內犯罪的日常，南警三分局發現詐團有新犯案模式，這個月8日，馬國籍的K男騎共享單車YouBike到超商領錢，被超商店員通報，警方在他身上查出多張提款卡，懷疑他是詐團車手，面對警方提出的疑點，K男都稱不知道，無法溯源幕後集團，目前K男聲押獲准，警方表示會向警署報告，請中央研究防治措施。

過去，詐欺集團是利用「時間差」領贓款，看被害人先報案，還是車手先把錢領出來，即使車手沒被現場抓到，警方事後也能透過監視器追人，但是從去年開始，國內出現「外籍車手」，當警方得知是外籍人士犯案後，他們已經出境，讓被害者求償無門，警方也無法從車手溯源幕後的集團。

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警方指出，K男就是很好的例子，他騎著共享單車四處到超商領錢，不知領了幾筆贓款，還好8日下午他拿多張提款卡領錢，被超商店員發現異狀通報警方，否則警方在沒有接到詐欺報案的情況下，幾乎不可能去攔騎著共享單車的外國人。

因為這是涉外案件，在沒有司法通譯的情況下，無法做筆錄，只能拉長訊問程序的時間，對於提款卡哪裡來？K男替誰工作？面對警方提出的疑點，K男表示忘記了、不知道，光處理K男一件案子，就耗費大量行政資源，如果外籍車手在偏鄉犯案可能更難被發現，面對逐漸增加的「外籍車手」，三分局偵查隊認為很難從出入境管制防範，但會通報警政署，研究防範措施。

共享單車YouBike本來是為了方便觀光客與大眾，豈料成為犯罪工具。（民眾提供）

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