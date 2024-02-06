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警署「斷投專案」掃盪34集團逮189人 查扣土地、房產逾3億

男子丁振坤被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

男子丁振坤被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

2024/02/06 17:12

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署為打擊假投資詐騙，責由刑事局自上月22日至本月2日規劃為期12天的「斷投專案」行動，共搗破34個集團，逮嫌犯189人，有29人遭羈押，並查扣土地、房產等不動產共價值逾3億元、現金3452多萬元，以及黑槍4把，當中不僅有竹聯幫成員參與洗錢，更查獲雲林地方角頭丁振坤糾眾從事轉帳、收簿、提款等多角化經營，牟取暴利，遭檢方聲押獲准。

刑事局局長周幼偉表示，此掃蕩行動，由「情資研析專責中心」研析各類假投資詐欺情資後，動員外勤大隊執行查緝掃蕩，目前尚有100多件情資尚追查中，將會持續集中火力，聚焦進行打擊。

破獲的重大案件中，混跡雲林縣台西鄉、麥寮鄉的角頭37歲丁振坤，平時糾眾以從事重利、鷹架工程為業，但去年6月開始，勾結假投資、假交友等詐團，協助前往超商等指定地點，收取被害人寄來的帳戶、提款卡，交付詐團使用，且提領提款卡內存款，另也協助詐團轉帳、取款與收購人頭帳戶，初步清查至少有20多人受騙、財損5000多萬元。

刑事局國際科第一隊據報後，經報請雲林地檢署檢察官羅昀渝指揮下，佈線蒐證，上月29日兵分多路查察，逮捕丁嫌，以及旗下幹部、車手等6人到案，查扣克拉克制式手槍2把、仿金牛座改造手槍2把，以及子彈107發、電腦、借據等不法贓證物。檢方複訊後將丁嫌與幹部黃、林等3人聲押獲准，其餘5萬至10萬元交保候傳。

竹聯幫弘仁會大哥曾衍富為首集團，涉嫌配合隱身柬埔寨的詐團，除協助轉帳、提領贓款，對外還以2至5萬元代價，收購人頭帳戶，並將出售帳戶的男女拘禁於旅館內，直至帳戶遭警示無法使用才放人。去年4月間，警方接獲民眾舉報北市中山區一家旅館內有人吸毒，意外查獲遭拘禁的4人與看守的吳姓、黃姓男子後，刑事局偵四大隊第三隊經持續向上追查，鎖定該集團蒐證，至上月底經發動2波查緝行動，共逮郭等9人到案，並將因他案服刑的曾嫌借提偵訊，依法送辦。

此外，刑事局南部打擊犯罪中心第六隊，鎖定以「德勝」、「達昌」、「百勝」等飆股投資顧問名義，誘騙民眾加入假投資平台行詐的集團偵查，查獲以羅姓男子為首的轉帳洗錢水房，逮羅等16人到案，初步清查前年11月至今，至少33人受害，財損逾1千萬元，訊後依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌移送檢方偵辦 ，檢方複訊後將羅嫌聲押獲准。

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刑事局舉辦「斷投專案」成果記者會，局長周幼偉聽取個案簡報。（記者邱俊福攝）

刑事局舉辦「斷投專案」成果記者會，局長周幼偉聽取個案簡報。（記者邱俊福攝）

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