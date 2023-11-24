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首頁　>　社會

台南78歲翁遭詐450萬 與警聯手釣出車手復仇成功

鄭姓車手（左）出面取款被逮。（警方提供）

鄭姓車手（左）出面取款被逮。（警方提供）

2023/11/24 21:39

〔記者楊金城／台南報導〕台南麻豆1名78歲楊姓老翁誤入假投資、真詐財陷阱，遭騙走450萬現金，他向警方報案後，向詐團佯稱再拿出300萬元投資，果然釣出詐團派出1名車手出面取錢，被警方逮捕，麻豆警分局今天（24日）將21歲鄭姓車手移送法辦，楊翁復仇成功。

楊翁3月在臉書看見股票投資教學後加入LINE，被多名網友慫恿至某投資網站購買台股之低價股，誆稱保證獲利、穩賺不賠；楊翁曾出金獲利12萬，於是在10月間依「投資公司」指示，陸續在住家面交現金以進行投資儲值。

楊翁前後4次共交付450萬元現金交由「專員」進行儲值，幾天後楊翁因帳戶被鎖定，向「投資公司」詢問原因，沒想到詐團竟誆稱係因儲值金額不足才被鎖定，只要儲值至900萬元，帳戶即可解除鎖定。

楊男察覺有異，前往麻豆派出所報案後，才確認自己遭詐騙，並和警方聯手抓歹徒，楊翁向對方佯稱可再拿出300萬元儲值投資，詐團因此上當。

21歲鄭姓車手依詐團指示，從屏東縣搭車前來麻豆，和楊翁約定收取300萬款項，鄭男持假證件及現金收據取款時，立即被警方當場逮捕。楊翁被騙走的450萬追回希望渺茫，至少逮到鄭姓車手，讓警方能溯源追查。

鄭姓車手拿假證件，偽稱是投資公司專員。（警方提供）

鄭姓車手拿假證件，偽稱是投資公司專員。（警方提供）

楊翁佯稱再交300萬儲值金，釣出詐團車手。（警方提供）

楊翁佯稱再交300萬儲值金，釣出詐團車手。（警方提供）

鄭姓車手（中）出面取款，被警方逮捕。（警方提供）

鄭姓車手（中）出面取款，被警方逮捕。（警方提供）

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