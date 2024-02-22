港人來台失蹤近1個月 結果是當詐團車手被逮了

警方將全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台北地檢署偵辦，陳男羈押禁見。（記者鄭景議翻攝）

2024/02/22 13:43

〔記者鄭景議／台北報導〕31歲香港男子陳林華1月9日來台旅遊，卻在1月27號失聯，家屬急得四處協尋，還在臉書及批踢踢等論壇發出協尋啟事，未料陳林華實際上是來台當詐騙集團車手，在台期間至少犯案18次，遭北市文山二分局警方逮捕。

警方調查，台北市79歲黃姓老翁遇上投資詐騙，加入股票投資Line群組，群內假投顧老師、成員刻意營造獲利假象，老翁誤信陸續投入新臺幣逾千萬元，後來發現無法出金，詐團又跟老翁要求繳納600萬所得稅，才驚覺受騙上當報警處理。

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文山二分局警方獲報後成立專案小組，要老翁假意繳納所得稅，並在老翁面交地點附近埋伏，趁著面交時一舉上前逮捕假冒投顧專員的陳林華及把風的蔡男2嫌，並查扣背包內新臺幣2萬7300元、現金收款收據、識別證、印章及手機等證物。

據了解，陳林華持觀光護照來台，家人與陳失聯後，急著在批踢踢及臉書等地協尋，甚至聯繫台北經濟文化辦事處求助，協尋單上指出：「陳林華身高183公分，1月6日離開香港搭機到台北，打算1月21日觀看林書豪的籃球比賽，1月16日曾在板橋一間居酒屋用餐，但1月24日後就聯絡不上」，還稱有一名女性友人曾在1月27日晚上8點55分接到求救電話，電話那頭只留下「出事了」隨後便掛斷。

陳男向警方供稱，因為在香港的工作是工人，收入不穩，朋友告訴他當車手抽成很好賺，被利誘下來台，詐團多透過Telegram聯繫車手，提錢每100萬可抽成6000元，但交錢都是透過匯款，沒有見過上手。

警方指出，陳男在北中南三地都有面交紀錄，次數達18次以上，全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台北地檢署偵辦，陳男羈押禁見，把風的蔡男5萬元交保。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

陳林華家人透過臉書協尋。（記者鄭景議翻攝）

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