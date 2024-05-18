士林地院法官座車遭鐵鍊上鎖 警方今逮32歲嫌犯

士林地院刑事庭法官的汽車遭人以鐵鍊上鎖，疑似是遭人恐嚇報復。（資料照）

2024/05/18 17:27

〔記者劉慶侯／台北報導〕士林地方法院刑事庭歐姓法官，16日晚上發現停在法院停車場的汽車遭人以鐵鍊上鎖，疑似是遭人恐嚇報復。警方調閱停車場周邊監視錄影畫面，今日上午在北投區溫泉路逮獲涉嫌的潘姓男子，現正在調查對方作案動機中。

警方表示，士林地方法院刑事庭歐姓法官當晚下班後到位在士東路的法院停車場準備取車時，發現轎車左後輪被人以鐵錬鎖住。最後找來法警協助剪斷鐵鍊，歐法官才得以駕車離開。

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由於此事件恐嚇意味濃，士林地方法院獲悉後，主動派助理向士林分局天母派出所報案，警方據報到場蒐證，取得鐵鍊證物，並立即調取停車場周邊監視錄影畫面進行過濾。

警方表示，經查看歐姓法官到法院後的全時段錄影畫面，陸續發現有3名男子曾先後出現在歐法官停放的轎車周邊。最後鎖定32歲的潘姓男子涉案。

歐姓法官是司法官學院51期結業，擔任法官12年，前11年都在彰化地院，去年9月調任至士林地院，擔任審查庭兼強制處分庭法官，與5位法官每日輪值，審查檢察官聲請搜索、監聽、羈押等強制處分，未承審複雜或爭議案件，因案得罪當事人的可能性似乎不高。

士林分局專案小組今日上午循線在北投溫泉路一家超商前將潘姓男子逮獲，在初步偵訊中，發現對方精神狀態有些不穩定，至於潘男為何針對歐姓法官轎車作手腳的動機，警方仍在作進一步釐清＃

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