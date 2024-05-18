橋頭地院法官石育恩藏300萬》購屋款現鈔藏放 不合常理

檢廉約談受僱律師楊濟宇。（記者王定傳攝）

2024/05/18 05:30

〔記者林嘉東／台北報導〕 台北地檢署追查律師洩密詐團的案外案，昨天搜索橋頭地院法官石育恩的辦公室和住所，顯示檢方認為石員的金流、以及把辦公室當秘密保險箱、替涉案律師藏錢三百萬元鉅款一事，均有可疑。

把辦公室當秘密保險箱

全案重點在於，若石員確實只是幫律師同窗送律師費，為何不用最簡單的匯款作業，而是用麻煩的親自交錢方式處理，他的律師友人又為何會說「他（石）怕被查金流」？同樣的，如果三百萬元確是購屋款，暫放戶頭內或採用支票，不是更安全方便，為何要以現鈔方式藏放、搬動？因此檢方才會大動作展開搜索行動，一方面期藉搜扣石法官辦公室電腦、筆電等電磁紀錄，詳查他的金流和到底介入本案多深，另方面也要釐清是否還有未曝光的可疑款項。

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不排除與鄭鴻威先套好說詞

檢察官之前在律師洩密案的羈押庭爆出，涉案律師鄭鴻威有三百萬元，放在石法官的辦公室，鄭與石均稱這筆錢是要購買預售屋，但因為與一般人購屋作業的現況不符，尤其是現今匯款方便，買家看到喜歡的房子，直接匯款到建商指定銀行、或以支票存進指定銀行才有憑證。

換句話說，檢方懷疑這一筆錢的來路不明，「不能走明路」，對於鄭和石的說詞一致，不排除早在鄭請石幫忙「顧錢」之時，就已經預先套好說詞，但實情如何，二人有無事前串證可能，該筆款項到底有沒有問題？都還要進一步追查釐清才知。

有法界人士認為，法院是獨立審判機構，是代表正義、神聖的司法殿堂，法官也是法律賦予發動搜索的執法者，立場超然，一般政風、廉政署、調查局、警方等執法人員根本進不了法官辦公室，因此若非北檢認為石員確有可疑，北院也認同有強勢執法搜查的必要，才會同意發給搜索票，全案後續發展如何，備受外界矚目。

台北地檢署追查律師洩密詐團的案外案，南下搜索橋頭法院法官石育恩辦公室。（資料照）

當年四名政治大學法律系同學兼宿舍室友，如今皆和律師洩密案有關，左起分別是涉案律師張作詮、被冒名詐騙的律師郭源安、簽請偵辦的檢察官郭宣佑及及涉協助藏錢的法官石育恩。（取自臉書）

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