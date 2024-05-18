幫涉詐律師藏錢 石育恩80萬元交保暫調整為簡易庭法官

橋頭地院法官石育恩涉洗錢諭知80萬元交保。（記者王定傳攝）

2024/05/18 16:48

〔記者蔡清華／高雄報導〕橋頭地院法官石育恩涉洗錢諭知80萬元交保，橋院說，石育恩法官爭議案件，橋院自律委員會已送交司法院法官評鑑委員會評鑑，將待評鑑結果出爐，目前他仍具法官身分，職務暫時調整為簡易庭法官。

台北地檢署檢察官王文成昨天指揮廉政署、台北處，帶隊南下橋頭地院，搜索石育恩的辦公室及宿舍，以嫌疑人身分約談石育恩、鄭鴻威胞姊鄭彧歆、鄭鴻威的律師楊濟宇3人到案，追查石育恩是否涉嫌洗錢，檢方今天凌晨訊後諭令石育恩80萬元交保、楊濟宇40萬元交保，鄭彧歆請回。

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橋院指出，石育恩法官交保後，後續如何處理乃屬司法院權責，橋頭地院會於接獲司法院指示後儘速配合辦理。

據了解，石育恩與本案主腦鄭鴻威是政治大學法律系同窗好友，今年3月，北檢偵辦鄭鴻威洩密曝光後，石育恩即主動向橋院報告指稱，在分發橋院前，有幫朋友代轉交律師費給涉案律師。

檢方在13日起訴鄭鴻威後、於法院接押庭爆料，鄭鴻威曾將一筆現金放在石育恩辦公室；鄭鴻威當時解釋是購屋款。

橋院事後獲知原來不只律師費，還有「錢藏法官辦公室」一事，展開調查，石育恩的說詞與鄭鴻威相同，因他曾在建設公司工作，這筆錢是鄭鴻威委託買預售屋的款項。

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