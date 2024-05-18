洩密詐團律師300萬 藏法院辦公室 檢廉搜索橋院 約談法官石育恩

橋頭地院法官石育恩（右）涉幫洩密詐團律師鄭鴻威的300萬元藏辦公室，檢廉調昨搜索石員辦公室及宿舍，約談石員。（取自臉書）

2024/05/18 05:30

橋院首度因法官捲入刑案 遭搜索

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署日前起訴律師鄭鴻威等人洩密詐騙集團案，全案移審後驚爆，鄭將三百萬元現金藏在橋頭地院法官石育恩的辦公室。北檢昨指揮廉政署、台北市調處兵分八路，搜索石員辦公室及宿舍等處，並以犯罪嫌疑人身分約談石員、以及鄭的胞姊鄭彧歆、鄭的受僱律師楊濟宇，追查石是否涉嫌洗錢，這是橋院創立至今，首度有法官捲入刑案遭搜索，震撼司法圈。

涉案律師：石怕被查金流 不匯款

對於該筆鉅款，目前石、鄭兩人說詞一致，皆稱是買屋款，但檢方認為作法不符常情；此外，律師洩密案爆發後，石員曾拎著一個包包，連夜奔回台南老家，疑有跟鄭家人接觸；更有甚者，有涉案律師說，她收派案的對價，是友人石育恩北上面交給她的，因為石「怕被查金流，不匯款」。檢廉綜合事證，懷疑石員知道相關款項來源不正，涉幫鄭隱匿犯罪所得。

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檢方偵辦鄭等人洩密案期間，就掌握鄭將該筆錢放在他政治大學法律系同窗好友石育恩的辦公室，今年三月簽分他字案調查。檢方起訴鄭男等十八人，為讓接案法官了解相關被告有串、滅證之虞，在接押庭說出此事，鄭當時解釋是購屋款。

石員也在今年三月間主動向橋院報告，他分發至橋院前，有幫朋友代轉交約十萬元律師費給一名涉案律師，但當時未說出「藏錢」一事；橋院後來訪談石，其說詞與鄭相同，表示曾在建設公司工作，該筆錢是鄭委託買預售屋的款項。

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