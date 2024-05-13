律師鄭鴻威扮演詐團軍師月收300萬 犯罪所得達1216萬

律師鄭鴻威扮演詐團軍師每月報酬高達300萬元，且從金流追查，不法所得高達1216萬元。（資料照）

2024/05/13 15:48

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署偵辦律師勾結詐團集體洩密案，從律師鄭鴻威與另名律師黃耕鴻的對話中發現，鄭鴻威扮演詐團軍師每月報酬高達300萬元，且從金流追查，鄭鴻威的不法所得高達1216萬元；至於其他15名律師，受派當車手的辯護人，卻洩漏偵查內容，每件好處約4萬元。

鄭鴻威涉刑法洩密、一般洗錢罪、指揮及參與犯罪組織共4罪嫌，其中，最重的是可處3年以上10年以下徒刑的指揮犯罪組織罪嫌。

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檢方認為，鄭鴻威涉犯指揮組織犯罪，因為他指派律師當任車手辯護機會，取得偵查內容，再轉告集團上游，以利控管風險（確認車手不會指認上游，製造查緝斷點）、人力調派（確認車手是否確實遭檢警查獲）及損益控管（得知遭查扣的犯罪所得額度），甚至有提及欲為所屬的詐團成員連柏瑋，偽造聲押書以向上游請求賠付款，以及請連男代為通知其他車手迴避司法機關質疑律師來源的技巧等。

檢方認為他憑藉法律知識與詐團互助互利，是集團控管訴訟風險一員，且他與連男集團分工主要內容是洩密並維持組織存續，非單純聽取集團號令的參與行為，應成立指揮組織。

至於其他15名律師，檢方認為，鄭鴻威或其助理多次派這些律師擔任車手辯護人，並要求回傳偵查資訊，他們都是受充足專業訓練的律師，知道合作要洩密的話，當避之唯恐不及，縱使因友情壓力而承接，或心存僥倖認為僅屬單次個案，亦應於鄭鴻威第2次邀約時即有警覺而決定不再合作，若經歷3次以上派案，甚至洩密3次以上，足以認定主觀有與鄭鴻威合作洩密給詐團，具參與犯罪組織犯意。

檢方除了對鄭鴻威求刑外，並以犯後毫無悔意、態度惡劣等理由，請法院對律師賴季倉、湯建軒、廖瑞銓、蔡崇聖4人從重量刑；其餘11人，檢方考量犯後態度等原因，請法院給予適當之刑或從輕量刑。

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