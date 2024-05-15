超佛心！高虹安涉貪案「水母」王郁文作證 自願捐1月薪資給高辦

新竹市長高虹安涉貪案，台北地院15日續行審理，高虹安前公關主任王郁文（水母）到庭應訊。（記者王藝菘攝）

2024/05/15 19:48

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理新竹市長高虹安涉虛浮報立委助理薪資，及加班費共詐領46萬餘元案，高辦前公關主任「水母」王郁文今下午證稱，離職前自願捐出1月份薪水4萬4000餘元給高辦當零用金，連任職期間加班費結餘款2萬8841元也全捐給高辦。在庭人士私下表示「這員工真是佛心」。

王郁文綽號「水母」，台灣大學公共衛生學系畢業，學生時代是「台大13妹」之一的「公衛文」。她證稱，她2020年9月底正式離職，薪水15日入帳，行政主任「兔姐」黃惠玟同月下旬和她一對一說悄悄話，黃說由於辦公室裝潢費的關係，零用金可能會不夠，問她能否把9月薪水留下，讓同事有餘額可用。

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王郁文說，當時她想與同仁好聚好散，也希望高虹安能順利問政、高辦運作順暢，既然兔姐都開口了，她也不好意思堅定地拒絕，就答應捐出薪水；離職前她也將他保管的零用金，其實也就是她每月加班費結餘2萬8841元（2020年2月至9月加班費），全都捐出交接給高辦使用。

王郁文證稱，2020年3月初要第1次申報加班時數時，兔姐和她討論捐出加班費當辦公室零用金，讓同仁能集資買冰箱、咖啡機等公務用品，兩人取得共識後就開始捐，由王郁文保管自己的加班費，用以支付公關業務支出，她和同仁墊付後再從中支領，她會做成流水帳，月底匯整交給兔姐，她的加班費在帳本上記為「水母入金」加項。

同仁若代墊高虹安的私人用途，她會付錢、作帳後，交給兔姐向高虹安拿錢，理論上終會回補回到零用金「撲滿」，她一直認為高有付錢給兔姐，後來看到媒體報導稱高虹安挪為私用、沒有回補代墊款，也覺得不可思議，但她任職期間，從未聽過兔姐抱怨過高虹安不還錢，水母認為都是小錢，高應該不至於不回補；王說，高虹安不曾向她談過零用金制度，也沒提過她若不捐，會被處罰或不利對待。

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