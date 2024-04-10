高虹安涉貪案 黃惠玟：民眾黨地方黨部拜拜費由公積金買單

新竹市長高虹安案台北地院開庭，高虹安出庭應訊。（記者王藝菘攝）

2024/04/10 20:26

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理新竹市長高虹安涉浮報詐領立委助理加班費46萬餘元案，今全日開庭，下午繼續由共同被告「小兔」黃惠玟作證，她證稱部分向台灣民眾黨部報帳未通過的款項，例如10元高鐵票手續費、匯款給活動廠商的轉帳手續費、地方黨部開張時的拜拜費，由源自助理加班費的高辦公積金（零用金）買單支應。

高虹安的律師陳宗豪追問，黃惠玟所稱的「黨部」，是否為高虹安的台中辦公室，黃惠玟明確表示，黨部是泛指民眾黨，不特定於中辦，高虹安當時的責任區包括台中、彰化、南投，高辦助理們也有參與此3縣市地方黨部的籌備與成立大會。

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她說，高辦零用金的來源，出自虛報的助理薪資、浮報的助理加班費，有一部分用來支付「向民眾黨部報不過的帳」，包括地方黨部新開張，拜拜的水果、貢品、金紙香燭，向黨部報帳不被接受，還有去超商領取高鐵票的10元手續費，以及地方黨部開張、辦活動轉帳給廠商的手續費等，黨若不買單，高虹安就指示她從辦公室零用金支付。

黃惠玟說，時任高辦公關主任王郁文2020年9月請長假沒上班，隨後離職，高虹安指示黃向王郁文表達，辦公室零用錢不夠用，請王郁文將最後一個月的薪水拿來補辦公室的缺，獲王同意，她將王的加班費報滿46小時，王也確實有退錢。

檢、辯光是詰問黃惠玟一人就花了1天半的時間，傍晚5點半才開始詰問高辦前辦公室主任陳奐宇，但僅問1個小時就休庭，下週三（17日）繼續詰問，當日預定將詰問陳奐宇、陳昱愷、高虹安、王郁文等4名證人，預估恐非一天就能了事。

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