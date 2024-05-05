高虹安涉貪案》前男友李忠庭想拿回扣案iPhone 法官不准

高虹安前男友兼前助理李忠庭已獲檢方處分不起訴確定，但他的iPhone手機尚被扣押在案，李忠庭日前向北院聲請發還手機，合議庭認為該手機仍是本案證據，裁定駁回所請。（資料照）

2024/05/05 16:31

〔記者張文川／台北報導〕新竹市長高虹安涉浮報助理薪資與加班費、詐領46萬元，台北地院審理中，高的前男友兼前助理李忠庭，雖已獲檢方處分不起訴確定，但他的iPhone手機尚被扣押在案，李忠庭日前向北院聲請發還手機，合議庭認為該手機仍是本案證據，裁定駁回所請。

高虹安涉貪案經上月密集傳喚證人，本月15日、22日將繼續傳喚詰問被告證人「水母」黃郁文、非被告的前助理「Z9」吳達偉、「特哥」蔡維庭，29日、31日先後進行提示證據、論告、辯論，預計最快7月宣判。

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台北地檢署認定李忠庭的確有實際從事高虹安助理工作，未詐領或配合繳回酬金，罪嫌不足，不起訴處分，高檢署駁回再議確定。

李忠庭認為他所涉的案件已不起訴確定，應無留存扣押物的必要，手機應該也已由檢方備份完畢，聲請發還其被扣押的iPhone14手機、代步車合約書、選舉相關文件資料一本、中華電信SIM卡封套、手機盒、名片4張等。

北院合議庭審查後認為，李忠庭與高虹安間的通訊軟體對話紀錄，被列為本案證據，本案尚在審判中，高虹安否認犯行，未來的訴訟仍有可能調查李的扣案手機證據，以釐清案情，仍有留存於法院的必要，裁定駁回發還手機，但裁准發還其他的合約書、選舉文件、手機盒、SIM卡封套、名片等物。

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