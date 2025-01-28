把握好天氣！天氣風險曝變天時間點：「這天」全台陰雨

「天氣風險 WeatherRisk」表示，今年春節期間的天氣概況為：今至週五白天氣溫偏冷，但天氣穩定，適合戶外活動；週五晚間起天氣將有逐漸轉差趨勢，週末天氣較不穩定，出行安排需留意天氣變化。（資料照）

2025/01/28 09:57

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕寒流發威，今（28日）晨全台平地幾乎都降至10度以下，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今年春節期間的天氣概況為：今至週五白天氣溫偏冷，但天氣穩定，適合戶外活動；週五晚間起天氣將有逐漸轉差趨勢，週末天氣較不穩定，出行安排需留意天氣變化。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」在臉書PO文表示，今天除夕夜，受寒流乾空氣影響，全台天氣穩定，普遍為晴時多雲，但氣溫明顯偏低，預測北部及東部高溫約14-16度，低溫約7-9度；中南部高溫約17-22度，低溫約8-12度。由於天氣晴朗，加上夜間及清晨輻射冷卻效應顯著，局部沿海空曠及近山平地可能出現3至6度的極低溫。提醒民眾，面對嚴寒天氣務必做好保暖措施，特別是家中有老人、幼童或慢性病患者的家庭，應特別留意，避免低溫對健康造成影響。

請繼續往下閱讀...

粉專指出，這段穩定的天氣形態可望持續至週五（大年初三）白天。預測台灣附近水氣持續偏少，降雨機率相當低，適合民眾安排春節假期的戶外活動。此外，隨寒流逐漸減弱，各地氣溫自明天（大年初一）白天起至週五將逐日回升，北部及東部白天高溫有機會升至20度以上，中南部高溫可逼近25度。不過，清晨及夜晚仍會因輻射冷卻效應影響，局部沿海空曠及近山地區仍可能降至10度左右，體感依然偏寒冷。

粉專續指，週五入夜起至週末將逐漸受鋒面通過與東北季風增強影響，天氣將出現轉變了。週六（大年初四）鋒面通過，各地都將轉陰有短暫雨天氣；週日（大年初五）東北季風增強，北部與東部迎風面持續陰雨，中南部則降雨減緩，以多雲天氣為主。屆時，各地氣溫將再次下滑，低溫約12至15度。

粉專直言，整體來看，今年春節期間的天氣概況為：今至週五白天氣溫偏冷，但天氣穩定，適合戶外活動；週五晚間起天氣將有逐漸轉差趨勢，週末天氣較不穩定，出行安排需留意天氣變化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法