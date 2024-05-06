台南殺警案二審激辯鑑定 法官：3個月後死刑是否合憲影響判決

涉持刀殘殺台南兩名警察的外役監逃犯林信吾（中者），被大批員警圍捕落網。（資料照，警方提供）

2024/05/06 19:47

〔記者王俊忠／台南報導〕發生在2022年8月22日近午的台南雙警遭外役監逃犯林信吾持刀殘殺致死案，去年11月一審判林嫌兩個死刑。高等法院台南分院今日下午開準備庭，林嫌律師與檢察官、受害警家屬律師對送教化與復歸社會可能性鑑定，激辯各執一詞。法官指憲法法庭預計3個月後對我國判死刑是否合憲會作出判決，影響殺警案後續審理與判決，諭知林嫌送鑑定問題後核辦。

台南高分院承審法官陳顯榮詢問林嫌對檢方起訴內容意見，林信吾說認罪、全部都承認；對於該案所涉兩個強盜殺人罪之外的兩件持兇器竊盜罪與1件持兇器強盜罪的較輕罪部分，決定撤回上訴。

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法官對於殺警案上訴二審關鍵是否送林嫌做教化可能性鑑定？林嫌律師提供3組鑑定團隊名單，詢問原、被告雙方律師與檢方意見。公訴檢察官蔡英俊指出，一審判決已表達意見說凶手有高度暴力再犯機率，且林嫌是前案強盜罪被判刑8年4月，從監獄移到外役監，司法已給林嫌1次機會，但他竟從外役監脫逃還殘暴殺害兩警，顯見暴力犯本性強烈；而國內法律未規定一定要送鑑定，檢方主張沒必要再送鑑定。

檢方與受害家屬律師都說，林嫌律師所提的3組鑑定團隊都與廢死刑主張有關，他們立場偏頗、不客觀，如真要送鑑定，也不同意林嫌律師所提鑑定名單。

林嫌律師仍說，一審並未鑑定林嫌有無教化與復歸社會的可能性，可聽矯正教化專家的意見，其所提的鑑定學者名單都具犯罪學專業且是司法院量刑鑑定研究主持人，具有專業鑑定能力。法官並請受害家屬律師與檢察官可思考提出立場客觀、不偏頗的鑑定專家名單供參酌。

法官最後詢問林嫌有關攻擊第1位警察涂明誠的情形？林信吾說，當時他喝得很醉、在公墓的墓碑後方睡覺，突然聽到有人講話的聲音，他才走出來且手上拿著刀，起初刀並未舉向涂警，而是涂先噴他辣椒水，他才拿刀攻擊涂，攻擊時才看清楚涂是警察。

法官對林嫌說，「你走出來且手上拿著刀，警察直接拿辣椒水噴你，是正常反應啊，不要說是警察，連一般民眾也應該會這麼反應。」

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