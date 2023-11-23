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林信吾殘殺2勇警判2死刑 法院：有高度再犯性、難再社會化

台南地院發言人劉怡孜庭長，說明合議庭對殺警凶手林信吾判死的理由。（記者王俊忠攝）

台南地院發言人劉怡孜庭長，說明合議庭對殺警凶手林信吾判死的理由。（記者王俊忠攝）

2023/11/23 16:17

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殘殺台南2勇警55刀奪槍 凶手林信吾一審判2個死刑

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局第二分局2名警員凃明誠、曹瑞傑，遭從明德外役監脫逃的偷車賊林信吾持彈簧刀凶殘刺殺17刀與38刀致死，凃員配槍還遭林嫌搶走對警車連開6槍。台南地院合議庭依鑑定報告內容，認為凶手仍有高度再犯可能性，難以期待有再社會化的可能，今天依2個強盜殺人罪判林嫌2個死刑。

除了判2個死刑外，地院合議庭表示，林嫌另犯2個攜凶器竊盜罪，各判1年與2年徒刑；攜凶器強盜1罪判10年徒刑，5條罪刑合併「應執行死刑、褫奪公權終身」，得上訴。

23日近午宣判時，收押中的凶嫌林信吾與其委任律師都未出庭聽判。台南地院發言人劉怡孜庭長說明，合議庭認定此案犯罪事實是被告林信吾於2022年8月22日近午11點半許，持刀砍殺到場查緝贓車的員警凃明誠，並強盜凃員身上配槍，使凃共受有17處刀傷大量出血倒地。

林嫌並在警員曹瑞傑駕駛巡邏警車趕抵時，持奪來的警槍朝警車方向開6槍，直到卡彈；又對下車察看凃員的曹瑞傑，再持刀逼近並砍殺，使曹身上遭受38處刀傷大量出血，兩員警都傷重倒地。之後，林嫌又進入警車內搶得1個有12顆子彈的彈匣後逃逸，凃、曹兩警均因傷勢過重送醫不治。

另，案發後林嫌逃亡期間再偷他人機車作為逃亡工具；又到台南新營區1家全家便利商店，拿警槍向店員強盜現金7061元與香菸2包。

合議庭審理全案事證認為，林嫌於案發時辨識、控制能力並未受喝酒後的酒精障礙症影響，無減刑條件；其買彈簧刀之初，就預設以利刃與他人一決生死，殘殺兩警手段是情節最重大之罪；林嫌雖坦承犯行，但只是消極認錯，未盡力彌補員警家屬的傷痛與損害，依鑑定報告內容，認為凶手仍有高度再犯可能性，難以期待被告有再社會化的可能。

另外，林嫌殺意甚堅、手段凶殘、殘虐且毫無人性，本案對社會大眾與受害家屬的影響深遠、衝擊甚鉅，如只判無期徒刑，不足以評價被告在本案凶惡的罪責，無從期待林嫌可透過矯治教化，降低再犯風險的可能性，必須剝奪其生命，使其永久與世隔絕。

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