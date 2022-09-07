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    悲籲槍決殺警惡嫌！阿嬤淚憶曹瑞傑省吃儉用 寄錢付阿公看護費

    凶嫌林信吾狠殺台南警察曹瑞傑、凃明誠，檢方求處死刑。圖為2警告別式。（民眾提供）

    凶嫌林信吾狠殺台南警察曹瑞傑、凃明誠，檢方求處死刑。圖為2警告別式。（民眾提供）

    2022/09/07 19:54

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕凶嫌林信吾殺害台南2名警察，檢察官今天向法院求處死刑，曹瑞傑的阿嬤表示支持，但想起與愛孫相處點滴，她悲從中來泣訴，這個孩子真的很乖巧，北上就讀警校時，自己省吃儉用，將公發的生活津貼存下來，每個月寄5000元回來，幫忙支付阿公請看護的花費，貼心又孝順。

    曹瑞傑的兄長希望林信吾能被判處死刑，對殉職警察才有交代，而定讞後，也應儘速執行槍決，為遭殘暴殺害的2人討回公道。

    曹瑞傑的叔父則感謝地檢署的辛苦與努力，能夠迅速偵結，依照相關證據，對凶嫌求處重刑，安慰了家屬傷痛的心。

    曹瑞傑的叔父說，他看了起訴書，認為檢方陳述的犯罪事證相當充分且明確，相信司法可以給凶嫌最嚴厲的制裁。

    曹瑞傑由阿公、阿嬤拉拔長大，阿嬤紅著眼眶說，可惡的凶嫌對執勤的警察殘暴砍殺，毫無人性，一定要判處死刑，儘速槍決，才能還2名殉職警公道，否則家屬傷痛的心會持續懸著，無法放下。

    阿嬤回憶起愛孫的乖巧，貼心陪伴兩老，她哽咽地說，瑞傑對長輩孝順，工作又敬業，他的離去，讓很多人不捨、惋惜。

    阿嬤提到瑞傑的孝順，讀警專時，努力節省自己的開銷，校方每個月1萬5000元的生活津貼，就寄了3分之1回來，幫忙分擔阿公的看護費。

    阿嬤說，老伴的行動不方便，瑞傑在家時常會幫忙阿公洗澡，爺孫倆在浴室裡趣味對話，笑聲洋溢。

    阿嬤也說，瑞傑常對兩老說，會努力工作、存錢，將來買大房子，讓家人住得更舒適，顯見他想照顧長輩的暖心。

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