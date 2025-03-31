川普放話當3任美國總統 專家解析其盤算

無視憲法兩任限制，川普稱「不開玩笑」，考慮尋求第三任期。（美聯社）

2025/03/31 12:09

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普週日明確表示，他正考慮尋求連任第三個總統任期，稱「我不是在開玩笑」，並暗示存在「方法」可以突破憲法對總統任期的限制。此番言論是他迄今最清晰的表態，專家質疑其法律可行性，並分析此舉或為避免「跛腳鴨」困境的政治策略。

美聯社報導，川普在他位於佛州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）接受國家廣播公司新聞網（NBC News）電話專訪時說：「有些方法你可以辦到。」但他同時也表示，「現在考慮這個還為時過早。」

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美國憲法第22修正案於1951年通過（起因於小羅斯福總統連任四屆），明確規定「任何人不得當選總統職務兩次以上」。因此，任何尋求續任第三任期的嘗試都將面臨嚴峻的法律挑戰。川普此番言論的嚴肅性尚待觀察，但對一位四年前曾試圖推翻敗選結果、挑戰民主傳統的總統而言，這已是其戀棧權力慾望的驚人展現。

波士頓東北大學憲法學教授保羅（Jeremy Paul）直言：「沒有任何可信的法律論據支持他競選第三任期。」

當NBC記者追問，其中一種可能途徑是否為讓副總統范斯（JD Vance）先競選總統、「然後再把棒子交給你」時，川普回應：「嗯，那是其中一種。但還有其他的。還有其他的。」但當被追問其他方法時，川普則拒絕說明。范斯辦公室未立即回應美聯社的置評請求。

聖母大學（Notre Dame）選舉法教授穆勒（Derek Muller）指出，1804年批准的憲法第12修正案規定，「在憲法上無資格擔任總統職務者，亦無資格擔任合眾國副總統職務。」穆勒認為，這意味著若川普因第22修正案而無資格再選總統，他也同樣無資格競選副總統，因此藉由擔任副總統迂迴續任的方式並不可行，「我不認為有任何『奇技淫巧』能規避總統任期限制。」

穆勒不僅從法律角度駁斥第三任期的可能性，更點出川普此番言論背後的政治盤算。穆勒推測，川普談論第三任期是出於政治考量，目的是「盡可能展現強勢」，以對抗總統第二任期後期權力自然削弱的「跛腳鴨」（lame duck）效應。「像川普這樣的跛腳鴨總統，」穆勒分析道，「有各種動機讓自己看起來不像跛腳鴨。」換言之，藉由暗示可能續任，川普試圖維持其政治影響力與談判籌碼，即使法律上並不可行。

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