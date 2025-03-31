清明連假21條地雷「公路」路段 雍塞時段懶人包一次看

2025年清明連假4月3日至6日為期4天，公路局整理易雍塞路段懶人包，建議民眾避開。（公路局提供）

2025/03/31 11:52

〔記者蔡昀容／台北報導〕週四開始就是清明連假，4月3日至6日為期4天。公路局預判容易雍塞路段，包括6條城際、7條銜接國道、9條觀光風景區路段，提醒用路人避開。公路局也提醒民眾，連假期間90條國道客運6折，可多加利用。

公路局預估，掃墓祭祖車潮集中於4月3日至4日上午，觀光旅遊車潮4月3日至5日湧現，返回工作地車潮預估4月5日下午至4月6日開始陸續出現。

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公路局說明，台61線玄寶大橋及中彰大橋路段因改建施工影響，預估連假期間每天都會壅塞；已規劃疏導措施及替代道路，建議用路人依沿線CMS宣導內容及改道標誌行駛。

公路局也製作雍塞路段及時段圖卡懶人包，更多資訊可至疏運網頁（https://www.thb.gov.tw/cp.aspx?n=328）查詢。

清明連假優惠，公路局指出，連假前一天4月2日凌晨0時至4月6日午夜12時，90條國道客運路線票價6折，凡搭乘台鐵、高鐵、國道客運10小時內轉乘在地市區公車亦可享一段票或基本里程免費優惠。

東部專案優惠，4月3日凌晨至4月6日午夜12時，持東部國道客運票證至東部購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程再折抵200元優惠；花東地區「在地有腳」租賃優惠，租車優惠及回程最高折抵客運票價200元。兩項專案優惠二擇一。

清明連假期間，客運業者提供2.7萬班次、96萬座位數，3月6日起陸續開賣預售票。公路局表示，截至3月27日全線國道客運總計售出5.6萬張預售票，佔可售張數17.26％；其中西部計4.8萬張，佔可售張數18.25％，東部7995張，佔可售張數13.2％。

2025年清明連假4月3日至6日為期4天，公路局整理易雍塞路段懶人包，建議民眾避開。（公路局提供）

2025年清明連假4月3日至6日為期4天，公路局整理易雍塞路段懶人包，建議民眾避開。（公路局提供）

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