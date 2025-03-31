地震時魚在海裡幹嘛？泰國教授揭稀有影像：集體躺平避難

泰國教授東恩揭露魚類在地震時會側躺在海床上的珍貴影像。（擷取自Thon Thamrongnawasawat/FB）

2025/03/31 11:57

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸28日發生規模8.2強震，不僅陸地上的建築與人員受影響，連海洋生態也出現稀有現象。泰國農業大學水產學院海洋科學系助理教授東恩（Thon Thamrongnawasawat）透露，魚群在地震時竟集體側躺在海床上，成為泰國首次有清晰影像記錄魚類在地震發生當下的避難行為。

東恩29日在臉書發文表示，緬甸發生強震時，他的志工朋友正在泰國南部攀牙府的斯米蘭海洋國家公園以無人機監測儒艮，雖然當地未明顯感受到搖晃，但海裡的魚通通側躺在海床上，無人機也馬上捕捉到這些珍貴畫面。東恩強調，這些照片是泰國首次有明確影像顯示魚類在地震時的行為。

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東恩指出，魚類在白天通常不會潛伏在海床，即便到了夜晚，牠們也不會成群結隊地「一起睡覺」。他認為，魚類能感知地震即將來臨，因為牠們擅長捕捉水下震動，並在強震發生時選擇貼近海床，避開可能出現的湍流或海嘯以免被沖走。

此外，志工朋友在監測中也發現，儒艮（Dugong）受到地震驚嚇後，迅速逃離淺水區。由於儒艮擁有極快的游動速度，因此並未傳出有儒艮被海浪沖上岸的情況，顯示其對地震的反應能力較強。

泰國教授東恩揭露魚類在地震時會側躺在海床上的珍貴影像。（擷取自Thon Thamrongnawasawat/FB）

泰國教授東恩揭露魚類在地震時會側躺在海床上的珍貴影像。（擷取自Thon Thamrongnawasawat/FB）

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