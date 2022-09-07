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    2警殉職密錄器錄音曝！ 凃明誠死前悲鳴討水 曹瑞傑哀喚救同袍

    台南市二分局警員凃明誠殉職。（民眾提供）

    台南市二分局警員凃明誠殉職。（民眾提供）

    2022/09/07 16:25

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市二分局2位警員凃明誠、曹瑞傑於8月22日近午查緝偷機車賊時，遭從明德外役監逃離的竊賊林信吾持刀對2員兇殘砍殺55刀致死，台南地檢署今天偵結起訴並對林嫌求處死刑。檢方不捨地說，第3名支援的警員陳俊安密錄器錄下傷重凃員臨死前口渴討水的悲鳴聲；同樣受重創的曹員拚盡力氣呼喊陳員快先救凃員，現場錄音不忍卒睹，沒人能否認此案是情節最重大的罪行。

    檢方在求刑理由透露，被告林嫌將凃、曹殺成重傷倒地後，認為威脅已經消除，竟未對垂死的2人存有一絲一毫憐憫，反逕自在現場恣意搜刮，搶走警用槍彈後揚長而去，將倒臥血泊、僅餘一息的被害凃、曹棄於南台灣8月正午的烈日下曝曬等死。

    待支援員警陳俊安察覺出事、趕抵現場時，親見滿身是血的凃員勉強從警用巡邏車後座下車，手持礦泉水瓶，但旋即不支倒地。陳員的隨身密錄器更錄得凃員臨死前發出討水悲鳴，卻因遭到割喉失血過多、難以言語，當下陳員未能理解凃員的悲鳴聲音意思。

    而身中38刀的曹員也因傷勢過重，縱以堅強意志力反覆試圖坐起，卻又次次倒地，然曹在凃員陷入昏迷時，為營救同袍，仍用盡最後一絲力氣呼喚到路邊求救的同仁陳俊安返回對凃員施救。

    檢方不捨地說，被害凃、曹2人死前承受至深至鉅的身心折磨，痛苦難以想像，更無法以筆墨形容。被害2人是認真執行職務的員警，卻無故遭受暴行，但凡親見2員警皮開肉綻的遺軀，或勘驗不忍卒睹的現場影音，無人能否認本案確為情節最為重大之罪行。

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