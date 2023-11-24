判2個死刑 林信吾求原諒 2警家屬拒絕

凶手林信吾當庭請求原諒，被害兩警的家人都嚴詞拒絕。圖為當時落網情形。 （資料照）

2023/11/24 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕犯下台南殺警案的凶手林信吾昨被台南地院判處兩個死刑，受害警員凃明誠、曹瑞傑的家屬說這是還給兩位英勇員警一個公道；曹瑞傑的叔叔激動地說，曹、凃兩家人都拒絕凶手道歉，無法原諒，林嫌惡性、泯滅人性，他必須為犯下殺警案付出相對的代價。

凃警的二姊泣訴，感謝大家還記得兩位受害警員，相信台灣是個法治社會、司法有其獨立性，希望對凶手的死刑判決結果與後續執行過程，不會受到外力有所偏移。正確的事或許困難，但總是需要開始，請讓家屬相信這社會有變好的可能性。

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凃二姊出示弟弟的警察制服，她說，每次開庭時，她都帶著凃明誠的制服，代表她都會陪著弟弟。她並請媒體發揮第四權持續關注此案的後續執行。

曹警的叔叔說，聽到凶手判死結果，讓他感到激動，因為相信一定會這麼判，還給兩位英勇員警一個公道，雖說相信人性本善，但在之前地院辯論庭上，看到林嫌無明顯悔悟的態度，不禁會想「難道是我錯了嗎？」林嫌當庭請求家屬原諒，曹、凃兩家人都嚴詞拒絕，絕不跟林嫌妥協。

曹叔強調，希望林信吾的死刑判決延續二、三審下去，因為有足夠證據證明凶手殘殺兩警已泯滅人性，對凶手判死是一定的正義，而不是遲來的公平。

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