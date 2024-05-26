汐止偵查隊警員酒駕睡著被抓包拒測 記大過調職

警方將林員攔下進行酒測時，他選擇拒測。（記者吳昇儒翻攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2024/05/26 16:19

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市汐止警分局偵查隊一名林姓警員昨日休假與友人相約到信義區酒吧喝酒，卻酒後駕車，想開車返回汐止。未料，行經林森北路、市民大道路口停等紅燈時，因過於疲憊而睡著，被台北市的同事叫醒，但身上飄出濃濃酒味。林員當場決定拒測，北市警方則依規定通報。汐止警分局今日立刻做出懲處，記一大過調至警備隊，並加強輔導。

據悉，分局同仁側面了解得知，林姓同仁曾嘗試找代駕要將車輛開回汐止停放，未料卻一直無人承接訂單，最後決定抱著僥倖的心態，自行開車返家。

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汐止警分局指出，林員於輪休期間前往北市信義區飲酒，喝到清晨5、6點才結束，因為無人代駕，所以於上午7時許開車返回汐止，卻在行經林森北路、市民大道路口停等紅燈時睡著，被台北市警中山分局同仁發現，盤查時聞到酒味，便要對其施行酒測。

林員拒絕接受酒測，經巡邏員警製單舉發，並於上午9時許，依規定通報其服務的單位。

汐止分局指出，將依規定記林員一大過處分，並調整至警備隊服務及列管加強輔導。分局也表示，將持續利用各項集（機）會教育所屬員警，恪遵各項法紀要求，避免是類情形發生。

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