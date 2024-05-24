知法犯法酒駕撞死人！ 準律師致人於死判刑7年6月

準律師鄭兆宇酒駕釀1死。（資料照）

2024/05/24 10:11

〔記者溫于德／台北報導〕台大法律系畢業的實習律師鄭兆宇，去年5月酒駕開賓士上路，行經國道萬芳交流道往台北市文山區木柵路4段出口時，撞擊3輛轎車，導致其中1輛休旅車的高姓駕駛死亡。台北地院國民法庭定今日上午10時宣判，鄭兆宇犯酒駕致人於死罪判刑7年6月；可上訴。

北院國民法官庭宣判後提供簡要判決理由指，鄭兆宇確有酒駕致人於死的犯行，並考量鄭知法犯法、犯罪所生危害重大，且仍爭執酒駕的意圖，又未同理死者家屬的心情而迫使家屬接受賠償金，不過鄭的更生可能性高，依法判刑7年6月。

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檢警調查，去年5月5日晚間7時許至隔日凌晨2時許，當時25歲鄭男在KTV與律師事務所同事用餐、喝酒，散會後，鄭男獨自漫步街頭，還因不勝酒力而倒臥街頭。

然清晨5時20分，鄭男竟回到北市松山區南京東路4段附近，找到停放的賓士車，酒駕上路準備回到他位於文山區的住處。

5時39分，酒駕鄭男行經國道萬芳交流道往台北市文山區木柵路4段出口時，因酒精作用，失去正常判斷力與反應能力，超速行駛，先失控擦撞路緣而彈飛至出口處對向車道，進而撞擊在路口停等紅燈的3輛轎車，並導致其中1輛休旅車的高姓駕駛的頭胸腹鈍創骨折以及內出血等傷害，同日6時51分不治死亡。

同樣被送醫的鄭男經醫院抽血後，發現酒精濃度達166mg/dl，換算呼氣酒精濃度測定值為每公升0.83毫克。檢方偵結，依酒駕致死罪嫌起訴鄭男，全案移由北院國民法官庭審理。

北院國民法官庭本週二首度開庭時，鄭男對旁聽的高男家屬鞠躬道歉，同時允諾終身戒酒也會擔任反酒駕的志工，不過鄭也說這場車禍傷及他的腦部，仍無法想起事故經過。

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