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台中出現「天線寶寶」警車！車頂多2根警示燈 提升執勤能見度

台中市警局交通大隊新添購的「活動式車頂LED警示燈」。（警方提供）

台中市警局交通大隊新添購的「活動式車頂LED警示燈」。（警方提供）

2024/05/23 18:42

〔記者許國楨／台中報導〕鑑於車禍事故當下，若後方車未注意前方狀況，容易閃避不及追撞，造成二次交通事故，台中市警局交通大隊自行研發，斥資139萬元採購222組「活動式車頂LED警示燈」，今天起陸續分發到市警局所屬各單位，希望提升員警執勤能見度，同時兼顧民眾生命財產安全。

台中市交大表示，此次採購的警示燈由後勤組研發，委由廠商製作，每組單價約6000多元，還有「攜行袋」，方便燈組攜帶、使用，一共採購222組，合計139萬多元，從今天起陸續發放到分局等各單位，基本上以各單位警車數量換算，以大約五比一的比例發放。

交大大隊長劉明興強調，員警處理交通事故及執行路檢、酒駕等勤務，為使用路人清楚辨識執勤員警位置，讓員警執勤地點能見度突顯，因此採購多功能活動式車頂LED警示燈，是警方保護市民及執勤員警雙方，諸多安全保護措施之一。

市警局長李文章表示，此次率先全國採購多功能活動式車頂LED 警示燈，於夜間執勤更加突顯其安全性、便利性、機動性、易於保養維護等特性，尤以讓後方車輛能更顯著看到前方巡邏車，提升員警夜間執勤能見度，避免遭受車輛衝撞導致憾事發生。

「活動式車頂LED警示燈」即日起分發到各單位。（警方提供）

「活動式車頂LED警示燈」即日起分發到各單位。（警方提供）

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