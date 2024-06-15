除了老街也有工業！新竹湖口超車花蓮吉安 躍居全國最大鄉

新竹縣湖口鄉因產業發展就業機會多，人口穩定成長，迄5月底止人口數已超越花蓮縣吉安鄉，以117人之差，首度正式躍居全國第一大鄉。（記者廖雪茹攝）

2024/06/15 22:44

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣繼竹東鎮自今年3月人口數超車南投縣草屯鎮成為全國第一大鎮，毗連桃園市楊梅區的新竹縣湖口鄉也因產業發展就業機會多，人口穩定成長，迄5月底止人口數已超越花蓮縣吉安鄉，以117人之差，正式躍居全國第一大鄉。

成為全國最大鄉，湖口鄉長吳淑君表示與有榮焉，她說，湖口有老街也有工業，兼具傳統與現代，多元族群，也是裝甲兵的重要鎮地，軍營占全鄉土地面積約4分之1；由於新湖口的王爺壟重劃區及新工業區的開發，吸引越來越多年輕人移入，公所團隊會持續努力提升各項軟硬體設施和基礎建設，期營造永續宜居的家園環境。

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據戶政統計，截至5月31日，新竹縣湖口鄉人口數8萬3140人，花蓮吉安鄉8萬3023人。湖口鄉公所表示，湖口穩定成長，吉安鄉的人口差距逐月縮小，原預估6到8月間有機會超越，沒想到提前至5月底就超車。

吉安鄉的面積略大於湖口鄉，也是花蓮縣的第2大城市；不過，湖口鄉內有經濟部管轄的新竹產業園區（原名新竹工業區），新竹縣政府新開發的鳳山工業區，老字號的遠東湖口紡織廠，近年還有統一企業湖口園區和全家便利超商鮮食廠投資進駐，產業蓬勃發展。其中，新竹產業園區有40多年歷史，占地逾500公頃，現有600多家廠商，涵蓋電子、機械設備與金屬製品等傳統產業，近年逐漸轉向高科技工業邁進。

湖口鄉工商業發展，且交通便利。王爺壟重劃區近10年來社區大樓林立。境內有國道1號湖口交流道及台1線，中國科技大學新竹校區，也靠近明新科技大學。因此，地方人士預期湖口鄉人口勢必持續成長。

新湖口的王爺壟重劃區新建案推陳出新，社區大樓林立，吸引越來越多年輕人移入。（記者廖雪茹攝）

國道1號湖口交流道緊鄰新竹產業園區。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府在湖口鄉新開發的鳳山工業區，吸引多家新興科技公司進駐。（記者廖雪茹攝）

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