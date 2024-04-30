高雄校長涉偷拍收押 陳其邁︰解聘永不錄用

高雄校長涉偷拍收押，市長陳其邁受訪時撂重話「解聘永不錄用」，並針對校園展開反針孔監測。（記者葛祐豪攝）

2024/04/30 14:47

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市某校張姓校長被檢舉涉嫌偷拍，高雄地檢署檢察官指揮搜索，查扣到偷拍畫面等事證，法官裁定羈押。對此，市長陳其邁今天（30）下午受訪撂重話說，該名校長惡性重大，也坦承犯行，決議解聘處分，永不錄用；另也在校園進行反針孔監測，並未發現異狀。

陳其邁今天下午在市政會議前受訪時表示，本案的案發時間在3月初至3月中旬，市府4月28日接獲檢察機關通知，該名校長在校外某處所，進行違反刑法319條相關犯行，偵查過程中，校長也坦然承認，因為還有相關證據在進行保全及追查，檢察官認為有羈押必要聲請羈押。

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陳其邁說，第一時間教育局接獲通知後，隨即在檢察官協同辦理下，在校園進行反針孔相關的監測，並沒有發現任何異狀；因案發在校外的某處所，其餘資料也因牽涉到未成年少年案件，有一些隱私保護問題，案件由地檢署統一說明。

陳其邁痛批，該名校長惡性重大，也坦承犯行，因此決議給予解聘的處分，目前先指派督學代理校長，8月時就會選任新的校長就任。

針對這個案件，陳其邁重申，4月28日接獲通報後，除了對該校進行反針孔偵測，也同步的在其他的學校，安排同樣的反針孔監測檢查，來保護學童安全。「這個校長的這個行為非常不應該，也危及到作為一個校長應該有的行為準則，所以給予解聘，永不錄用!」

媒體追問︰「市府會不會考慮公布這位校長的個資等訊息？」陳其邁回說，因為會牽涉到兒少保護對象的隱私問題，新聞由檢察官統一說明。

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