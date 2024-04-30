為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

高雄校長涉偷拍收押 陳其邁︰解聘永不錄用

高雄校長涉偷拍收押，市長陳其邁受訪時撂重話「解聘永不錄用」，並針對校園展開反針孔監測。（記者葛祐豪攝）

高雄校長涉偷拍收押，市長陳其邁受訪時撂重話「解聘永不錄用」，並針對校園展開反針孔監測。（記者葛祐豪攝）

2024/04/30 14:47

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市某校張姓校長被檢舉涉嫌偷拍，高雄地檢署檢察官指揮搜索，查扣到偷拍畫面等事證，法官裁定羈押。對此，市長陳其邁今天（30）下午受訪撂重話說，該名校長惡性重大，也坦承犯行，決議解聘處分，永不錄用；另也在校園進行反針孔監測，並未發現異狀。

陳其邁今天下午在市政會議前受訪時表示，本案的案發時間在3月初至3月中旬，市府4月28日接獲檢察機關通知，該名校長在校外某處所，進行違反刑法319條相關犯行，偵查過程中，校長也坦然承認，因為還有相關證據在進行保全及追查，檢察官認為有羈押必要聲請羈押。

陳其邁說，第一時間教育局接獲通知後，隨即在檢察官協同辦理下，在校園進行反針孔相關的監測，並沒有發現任何異狀；因案發在校外的某處所，其餘資料也因牽涉到未成年少年案件，有一些隱私保護問題，案件由地檢署統一說明。

陳其邁痛批，該名校長惡性重大，也坦承犯行，因此決議給予解聘的處分，目前先指派督學代理校長，8月時就會選任新的校長就任。

針對這個案件，陳其邁重申，4月28日接獲通報後，除了對該校進行反針孔偵測，也同步的在其他的學校，安排同樣的反針孔監測檢查，來保護學童安全。「這個校長的這個行為非常不應該，也危及到作為一個校長應該有的行為準則，所以給予解聘，永不錄用!」

媒體追問︰「市府會不會考慮公布這位校長的個資等訊息？」陳其邁回說，因為會牽涉到兒少保護對象的隱私問題，新聞由檢察官統一說明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
獨家》校長涉偷拍收押 高雄市教育局指派督學代理
2024/04/30 11:31

獨家》校長涉偷拍收押 高雄市教育局指派督學代理
變態！在飛機廁所偷拍7至14歲女孩 美國航空空少遭起訴
2024/04/27 11:55

變態！在飛機廁所偷拍7至14歲女孩 美國航空空少遭起訴

美術館南區質優 輕豪宅新成屋有價值
高市校長坦承偷拍未成年少女性影像 收押2個月
2024/04/30 12:35

高市校長坦承偷拍未成年少女性影像 收押2個月
高教工會爆文大校長坐享400萬年薪 卻把上千名教職員年終獎金改綁考績
2024/04/26 14:27

高教工會爆文大校長坐享400萬年薪 卻把上千名教職員年終獎金改綁考績

三星全新8K顯示器 送近六萬元好禮
陶藝教室負責人偷拍如廁 2女童受害
2024/04/26 05:30

陶藝教室負責人偷拍如廁 2女童受害
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播