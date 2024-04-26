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陶藝教室負責人偷拍如廁 2女童受害

警方將陶藝教室范姓負責人移送地檢署偵辦。 （記者陸運鋒攝）

警方將陶藝教室范姓負責人移送地檢署偵辦。 （記者陸運鋒攝）

2024/04/26 05:30

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市一間陶藝教室范姓負責人，涉嫌偷拍授課的學童如廁，遭警方拘提送辦，范男矢口否認犯行，加上無明確偷拍事證，檢方複訊後諭知二萬元交保。不過警方鍥而不捨，進一步還原查扣的相機檔案，驚見至少有兩名女學童受害，前晚再度發動搜索，並將范男拘提到案，詢後移送偵辦。

據了解，在新北市永和區設立陶藝教室的六十五歲范男，以暱稱「飯團老師」在臉書上招生，不少家長想讓孩子培養其他興趣，報名參加捏陶土的課程，未料范男涉嫌趁學童如廁時，持相機在縫隙偷拍，家長聽聞孩子反應此一情況，氣得向警方報案。

范男先是在三月底時遭一名女童家長提告，警方持拘票、搜索票對其搜索後帶回調查，查扣手機、相機及電腦等證物，詢後送辦。范男否認犯行，加上檢警尚未掌握到偷拍影像等事證，訊後獲二萬元交保候傳。

不過，警方在這段期間持續還原相機記憶卡內遭刪除的影像，發現確有女童被偷拍，前晚再度持拘票、搜索票展開搜索，並將范男拘提到案，查扣其新添購的手機、相機等物；警方出示還原的偷拍事證，讓范男百口莫辯。

范男承認偷拍，辯稱偷拍照僅供自己觀看，未對外散佈或販售，且他在第一次遭警方法辦後，未再對外招生。警方詢問後，將范男依妨害秘密、妨害性隱私、違反兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌移送新北地檢署，全案將擴大清查有多少學童受害。

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