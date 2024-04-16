緬甸茶冒充阿里山茶還獲獎 檢方起訴茶商

緬甸茶冒充阿里山茶還獲獎，嘉義檢方起訴茶商李姓女子等人。（嘉檢提供）

2024/04/16 11:34

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕李姓女子在嘉義縣成立茶業批發公司，遭控自2019年起，以每台斤480至560元不等購入緬甸茶，偽裝阿里山高山茶參賽，還獲多項獎項，透過網路購物電商平台，以每台斤1800至4500元不等銷售，3年多來不法獲利約101萬元，嘉義地檢署今天依詐欺取財、食品安全衛生管理法等罪嫌起訴李女等3人。

起訴書指出，李女（49歲）為公司實際負責人，與許姓丈夫（48歲）共同經營公司，涉嫌自2019年12月起至2013年8月間，以每台斤480至560元不等，購入產地緬甸境外茶葉運輸來台，再由該公司假冒阿里山高山茶名義參加茶葉比賽，竟矇騙農會及評審人員過關，還獲得頭等獎、二等獎、優等獎、優良獎等多個獎項。

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李女與許男將獲獎茶葉，以每台斤1800至4500元不等，透過網路購物電商平台對外販售，讓消費者誤以為是台灣茶而購買，3年多來不法獲利約101萬元。

此外，許男於2021年4、5月間，欲將存放於中國雲南的緬甸產茶6467台斤運輸返台，遂找黃姓男子協助報關，將該批茶葉轉運至越南，取得產地證明後，再運輸入台，涉嫌違反業務上文書登載不實罪。

檢方強調，為保護國內台灣茶產業及國人飲食健康，檢察官積極發揮打擊不法混茶之犯罪行為，阻絕劣質境外茶葉流入市面。

李姓女子等人以緬甸茶，偽裝阿里山高山茶販售，3年多來不法獲利約101萬元。（記者丁偉杰攝）

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