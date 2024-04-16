為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

緬甸茶冒充阿里山茶還獲獎 檢方起訴茶商

緬甸茶冒充阿里山茶還獲獎，嘉義檢方起訴茶商李姓女子等人。（嘉檢提供）

緬甸茶冒充阿里山茶還獲獎，嘉義檢方起訴茶商李姓女子等人。（嘉檢提供）

2024/04/16 11:34

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕李姓女子在嘉義縣成立茶業批發公司，遭控自2019年起，以每台斤480至560元不等購入緬甸茶，偽裝阿里山高山茶參賽，還獲多項獎項，透過網路購物電商平台，以每台斤1800至4500元不等銷售，3年多來不法獲利約101萬元，嘉義地檢署今天依詐欺取財、食品安全衛生管理法等罪嫌起訴李女等3人。

起訴書指出，李女（49歲）為公司實際負責人，與許姓丈夫（48歲）共同經營公司，涉嫌自2019年12月起至2013年8月間，以每台斤480至560元不等，購入產地緬甸境外茶葉運輸來台，再由該公司假冒阿里山高山茶名義參加茶葉比賽，竟矇騙農會及評審人員過關，還獲得頭等獎、二等獎、優等獎、優良獎等多個獎項。

李女與許男將獲獎茶葉，以每台斤1800至4500元不等，透過網路購物電商平台對外販售，讓消費者誤以為是台灣茶而購買，3年多來不法獲利約101萬元。

此外，許男於2021年4、5月間，欲將存放於中國雲南的緬甸產茶6467台斤運輸返台，遂找黃姓男子協助報關，將該批茶葉轉運至越南，取得產地證明後，再運輸入台，涉嫌違反業務上文書登載不實罪。

檢方強調，為保護國內台灣茶產業及國人飲食健康，檢察官積極發揮打擊不法混茶之犯罪行為，阻絕劣質境外茶葉流入市面。

李姓女子等人以緬甸茶，偽裝阿里山高山茶販售，3年多來不法獲利約101萬元。（記者丁偉杰攝）

李姓女子等人以緬甸茶，偽裝阿里山高山茶販售，3年多來不法獲利約101萬元。（記者丁偉杰攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
47萬元抽1萬！ 22歲車手淪詐團共犯第2次就栽了！
2024/03/24 09:08

47萬元抽1萬！ 22歲車手淪詐團共犯第2次就栽了！
以廉價越南茶混充台灣茶出售牟利 2家老茶行被送辦
2023/09/07 15:51

以廉價越南茶混充台灣茶出售牟利 2家老茶行被送辦

愛河灣媲美巴黎左岸 享法式浪漫生活
通霄某私幼園長 詐騙吸金6千萬 50多名家長、友人受騙
2024/04/16 05:30

通霄某私幼園長 詐騙吸金6千萬 50多名家長、友人受騙
越南茶充台灣茶 得獎茶行自毀名聲
2023/09/08 05:30

越南茶充台灣茶 得獎茶行自毀名聲

營養師：早餐喝豆漿 避免蛋白質攝取地雷
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播